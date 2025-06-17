兆豐投信搭上被動多資產平衡 ETF發行列車 發表創新指數

為響應金融監督管理委員會推動金融市場商品多元化政策，兆豐投信選擇搭上被動式多資產ETF發行列車，與臺灣指數公司及彭博指數公司三方攜手合作，發表「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」，此創新指數以台灣股票搭配美國長天期政府債券，採用動態配置機制，於積極、穩健、保守、特殊等多種情境下進行再平衡，兼具追求穩健增長與風險適度分散的多資產投資策略，不僅代表產品創新突破，更象徵台灣資產管理領域於ETF發行上邁入新里程碑。

兆豐投信與臺灣指數公司合作淵源深厚，雙方在指數化投資領域緊密合作，自2017年攜手推出首檔市值型ETF兆豐藍籌30（00690）以來，已合作發行五檔ETF上市掛牌，2023年雙方更將等權重設計概念首次引進台灣ETF市場，展現共同創新研發實力。雙方自去年底開始洽商合作，研發包含股票及債券的多資產合成指數，臺灣指數公司日前所發布的「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」，便由「台灣指數公司特選台灣動能趨勢指數」與「彭博20年期以上美國公債指數」兩個指數合成，為國內首檔跨國動態多資產平衡指數設計，兆豐投信力挺台灣指數公司取得該指數授權，預計發行追蹤該指數之ETF並選擇於證券交易所掛牌，除樹立市場經典產品典範外，亦為雙方長遠合作關係往前再邁進一大步。

過去三年來，兆豐投信秉持專業、穩健及創新的經營理念，在深耕本土市場的同時積極與國際接軌，在各大指標性獎項中屢獲殊榮，包括獲得《指標》雜誌、晨星、理柏台灣基金獎、金鑽獎及台灣永續投資獎等多項榮譽。其中兆豐投信計量團隊在ETF創新、量化投資及永續金融等領域表現尤為亮眼，持續榮獲金椽獎、證交所發行貢獻獎及ESG發行獎等專業肯定。此次兆豐投信以發行被動式多資產ETF為起手勢，響應金管會六年藍圖打造台灣成為亞洲資產管理中心的政策願景，提供國人理財與退休新選擇，並為強化台灣在亞洲資產管理領域關鍵地位盡一份心力。