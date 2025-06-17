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五月天首度大巨蛋開唱 玉山獨家冠名贊助邀卡友同樂

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行獨家冠名贊助的五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱會，即將於6月27日至7月12日一連8場在台北大巨蛋陪伴歌迷朋友們。玉山卡友除享優先購票外，並可參加演唱會門票抽獎活動，刷卡滿額還可獲得演唱會獨家紀念行動電源，提醒喜愛五月天的玉山卡友千萬別錯過。

五月天《回到那一天》演唱會睽違多年再度回到台北開唱，玉山銀行長期支持優質藝文活動，為感謝顧客對於玉山信用卡的支持，除5月3日售票當天玉山卡友獨享優先購票外，自4月21日起推出演唱會門票抽獎活動，只要使用玉山Unicard消費每滿1,000元、首次申辦Unicard、玉山卡友首次申辦玉山帳戶自扣或刷玉山Unicard繳納綜所稅，即可享有五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱會門票抽獎機會，每組2張門票，總計60組。

此外，玉山Unicard卡友於4月21日至6月22日使用玉山Unicard新增一般消費累積滿6萬元以上還可獲得五月天《回到那一天》巡迴演唱會台北站．大巨蛋首唱版-玉山獨家紀念行動電源1個。如為新戶透過指定連結申辦玉山Unicard於核卡30天內新增一般消費累積滿5,000元以上亦可獲得行動電源。

玉山Unicard以涵蓋生活所需的百大特店為基礎，推出「簡單選、任意選、UP選」三大方案，顧客可透過玉山Wallet自主打造最適合自己的玉山Unicard。並以玉山Wallet為核心，整合台灣Pay、TWQR及日本PayPay支付，透過玉山Wallet電子支付即可於全台超過45萬貼有「台灣Pay」、「TWQR標章」的商店以及日本500萬家PayPay商店消費、折抵，還可兌換各式電子票券、熱門商品，涵蓋食、衣、住、行、育、樂各種場景，消費通路多更多。玉山信用卡積極建構多元點數生活圈，透過點數串聯卡友的日常生活，邀請顧客一同體驗。

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玉山銀行 演唱會 五月天

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