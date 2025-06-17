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欣陸股東會／通過配發每股股息1.05元 董座殷琪：三大事業體成長穩定

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

欣陸投控（3703）17日召開股東常會，由董事長殷琪主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.05元。殷琪指出，欣陸投控旗下三個事業體成長穩定，都維持充實的營收存量。

欣陸投控2024年營收307.01億元，年增0.3%，稅後純益11.75億元，年減31.6%，每股盈餘為1.43元。殷琪表示，去年集團因政府公共建設持續推展，加上多項民間大型開發計畫也陸續啟動，輔以同仁兢兢業業、因應挑戰的韌性，發展成長的步調依然穩健，惟全球性通膨及升息的接續衝擊，政府接連的房市管制措施，使得集團下半年的住宅交屋量也受到波及。

殷琪表示，欣陸投控的三個事業體成長穩定，都維持充實的營收存量，其中大陸工程與大陸建設營收存量都超越過往，截至2024年底，分別是1,298億元及267億元，欣達環工在2024年的營收與稅後純益更創新高。

展望今年，欣陸表示，今年大陸建設推案量達393.3億元，包括台北市大安區學府段、台北市南港區南港段、台北市信義區雅祥段、新竹縣竹北市大學段、及台中市南屯區楓溪段等五案。

欣達環工手上的高雄市橋頭再生水廠、南科嘉義園區污水處理廠、臺南市城西垃圾焚化廠將在未來兩年陸續進入營運階段，可望持續貢獻穩定營收。

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營收 殷琪

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