國票金重訊澄清創投爭議：依法辦理、資本仍穩
國票金（2889）6月17日發布重訊澄清媒體有關其「創投子公司相關報導」。
國票金指出，所屬國票創投子公司，依2022年經簽證會計師查核財報，資本額17.5億元，股東權益總值為12.48億元，並無淨值負數之情形。各子公司辦理投資及授信業務，經查如涉關係人交易之情形，係按金控法45條規定程序辦理，遵循公司治理制度；其中持有雷虎生技（6493）係雷虎科技子公司，投資時陳冠如先生尚未擔任雷虎生技董事長，另子公司目前與愛之味公司並無授信往來，有關投資雷虎生技帳面虧損事宜，均已依內部規定辦理檢討呈報。關於京城銀行（2809）併購事宜因雙方未有共識，並未進入董事會討論。國票金於2022年首次辦理現金增資案，獲主要股東全力支持，認購踴躍，順利完成募集。
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