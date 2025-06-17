聽新聞
0:00 / 0:00
日圓匯率再探新低 銀行主管這樣看大貶可能性
新台幣對日圓匯率再現「甜甜價」，昨（16）日台銀日圓現鈔賣出價最低觸及0.208，下探近一年低點。銀行主管建議想進場換日圓的的民眾可分批兌換，最佳價位應落在第3季。
中東局勢緊張推升油價，非美貨幣近期普遍走強，新台幣在亞幣中表現尤為搶眼，帶動台銀日圓現鈔賣出價昨日出現0.208的「甜甜價」，與今年4月22日換匯高點0.2351相比，以新台幣10萬元換算，可多換到約5萬5,419日圓。
銀行主管指出，日圓這波出現「甜甜價」，主要由新台幣升值帶動。美國與日本的關稅談判已進入第六輪，雙方皆同意美元與日圓匯率目前反映基本面，同時，日本30年期公債殖利率已到3%，日本機構法人也不再增持海外債券，因此，日圓要大幅走貶可能性相對小。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪房價創新高的房子...買了不會輸？專家曝「自己不買」2原因：套牢是必然
▪新招詐騙？買方拿房貸卻不撥款 賣方竟慘遭拍賣損失
▪六都房價不再飆漲、高雄下跌！專家解析「穩中有跌」：短期內不易大漲
▪傳周杰倫砸30億買下小巨蛋豪宅4層 網酸：建商廣告文又來了
▪下波房產主流「AI 科技宅」？ 四圖秒懂全台四大矽谷
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言