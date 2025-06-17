日圓匯率再探新低 銀行主管這樣看大貶可能性

新台幣對日圓匯率再現「甜甜價」，昨（16）日台銀日圓現鈔賣出價最低觸及0.208，下探近一年低點。銀行主管建議想進場換日圓的的民眾可分批兌換，最佳價位應落在第3季。

中東局勢緊張推升油價，非美貨幣近期普遍走強，新台幣在亞幣中表現尤為搶眼，帶動台銀日圓現鈔賣出價昨日出現0.208的「甜甜價」，與今年4月22日換匯高點0.2351相比，以新台幣10萬元換算，可多換到約5萬5,419日圓。

銀行主管指出，日圓這波出現「甜甜價」，主要由新台幣升值帶動。美國與日本的關稅談判已進入第六輪，雙方皆同意美元與日圓匯率目前反映基本面，同時，日本30年期公債殖利率已到3%，日本機構法人也不再增持海外債券，因此，日圓要大幅走貶可能性相對小。

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