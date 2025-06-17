建商餘屋去化 銀行關注

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

央行打炒房不鬆手，銀行融資持續受限。展望今年房市，不動產專業銀行土銀表示，囤房稅2.0於5月開徵，提高多屋持有成本，建商餘屋去化的情形，銀行業須密切關注；意即餘屋去化慢代表銷售慢，不僅現金未進帳，且建商所負擔房屋稅支出還增加，攸關建商財務狀況。

另一不動產放款大行第一銀行年報中展望後市表示，政府打炒房鬆綁可能性偏低，價格方面，部分資金吃緊的賣方願意小幅讓利而出現些許鬆動，但造成房價上漲根本因素猶存，央行政策稍扭轉民眾對房價上漲預期心理，惟政策發酵需時間，預估最快下半年或轉趨明顯；今年房市或呈「量萎縮、價高檔震盪」格局。

土銀於年報亦指出，央行為抑制房市投機與囤房，進一步強化管理銀行信用資源，去年9月推出第七波選擇性信用管制以來，我國房市交易量已縮減，民眾對房價上漲預期心理趨緩，國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款比率趨升，且全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，對於抑制房市投機與囤房行為已見初步成效，惟不動產貸款集中度仍居高位，能否透過選擇性信用管制措施持續改善銀行業貸放風險仍有待觀察。

此外，新修正的《房屋稅條例》（即囤房稅2.0）期望藉由提高多屋持有成本、鼓勵建商釋出餘屋等措施以增加供給，於5月開徵，建商餘屋去化情形成為銀行業須密切關注議題。

房市 建商 囤房稅

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