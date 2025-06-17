建商餘屋去化 銀行關注
央行打炒房不鬆手，銀行融資持續受限。展望今年房市，不動產專業銀行土銀表示，囤房稅2.0於5月開徵，提高多屋持有成本，建商餘屋去化的情形，銀行業須密切關注；意即餘屋去化慢代表銷售慢，不僅現金未進帳，且建商所負擔房屋稅支出還增加，攸關建商財務狀況。
另一不動產放款大行第一銀行年報中展望後市表示，政府打炒房鬆綁可能性偏低，價格方面，部分資金吃緊的賣方願意小幅讓利而出現些許鬆動，但造成房價上漲根本因素猶存，央行政策稍扭轉民眾對房價上漲預期心理，惟政策發酵需時間，預估最快下半年或轉趨明顯；今年房市或呈「量萎縮、價高檔震盪」格局。
土銀於年報亦指出，央行為抑制房市投機與囤房，進一步強化管理銀行信用資源，去年9月推出第七波選擇性信用管制以來，我國房市交易量已縮減，民眾對房價上漲預期心理趨緩，國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款比率趨升，且全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，對於抑制房市投機與囤房行為已見初步成效，惟不動產貸款集中度仍居高位，能否透過選擇性信用管制措施持續改善銀行業貸放風險仍有待觀察。
此外，新修正的《房屋稅條例》（即囤房稅2.0）期望藉由提高多屋持有成本、鼓勵建商釋出餘屋等措施以增加供給，於5月開徵，建商餘屋去化情形成為銀行業須密切關注議題。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪房價創新高的房子...買了不會輸？專家曝「自己不買」2原因：套牢是必然
▪新招詐騙？買方拿房貸卻不撥款 賣方竟慘遭拍賣損失
▪六都房價不再飆漲、高雄下跌！專家解析「穩中有跌」：短期內不易大漲
▪傳周杰倫砸30億買下小巨蛋豪宅4層 網酸：建商廣告文又來了
▪下波房產主流「AI 科技宅」？ 四圖秒懂全台四大矽谷
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言