新青安難貸？公股銀澄清 若收入、負債不相當…將提醒評估財務狀況

經濟日報／ 記者林勁傑夏淑賢／台北報導
國銀房貸水位仍吃緊，傳出新青安愈來愈難申貸，引發民怨。房市示意圖。聯合報系資料照
國銀房貸水位仍吃緊，傳出新青安愈來愈難申貸，引發民怨。房市示意圖。聯合報系資料照

國銀房貸水位仍吃緊，傳出新青安愈來愈難申貸，引發民怨，行政院要求八大公股行庫昨（16）日全數發聲明，強調只要符合新青安資格皆可申請，但若申請人收入與負債顯不相當，將主動關懷及提醒審慎評估財務能力，避免金融房市波動風險影響還款能力。

今年以來指標性行庫調高審核借戶收支比（負債比）標準，但據了解若未達標可透過增提保人或降低成數申貸，日前傳出有年薪未達150萬的準青安族申貸被勸退，引起市場議論，八大公股行庫昨日齊發聲明澄清。

土銀、臺銀指出，凡符合新青安貸款資格皆可受理申請，並核給適度融資額度。為協助申請人管控風險，若申請人收入與負債顯不相當，將主動關懷及提醒審慎評估財務能力。

兆豐說明，公股銀行承辦新青安優惠貸款均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾信用狀況、收支比及還款能力等條件核貸。基於關懷民眾及維持居住正義，溫馨提醒欲申辦新青安貸款的購屋民眾宜建立健全收支計劃，審慎評估本身財務條件。

合庫表示，為落實居住正義及配合政府新青安貸款政策，受理房貸以承作自住型首購及新青安貸款為主。

一銀強調，以無自用住宅首購民眾為優先承作對象，將主動關懷及提醒申貸民眾購屋貸款資金龐大，且不動產轉讓流動性低，須審慎評估本身財務條件及還款能力。

華南銀強調，實際核貸與否是依「授信5P原則」，就還款能力、資金用途及擔保品條件等綜合評估。台企銀說關心民眾權益與信用安全，將秉持同理心、專業審慎精神配合政府政策，提供有力金融後盾，主動關懷及提醒申貸民眾，須審慎評估本身財務條件。

彰銀（2801）強調，新青安貸款之核貸，均依據主管機關相關徵審授信規範，審慎評估個案的資金用途、償還來源、債權保障等情形，並綜合考量民眾的信用狀況。

青安貸款 房貸 公股行庫

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