台幣強升 盤中閃見29.4元…央行尾盤壓抑漲勢

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中東戰事再起，美國總統川普呼籲伊朗與以色列儘快達成協議，美元先漲後跌。 聯合報系資料照
中東戰事再起，美國總統川普呼籲伊朗與以色列儘快達成協議，美元先漲後跌。 聯合報系資料照

中東戰事再起，美國總統川普呼籲伊朗與以色列儘快達成協議，美元先漲後跌，新台幣昨（16）日強勁升值，最高升值1.74角至29.494元，突破29.5元關卡，尾盤在央行阻升下，終場收29.52元，升值1.48角，為三年新高，成交量為16.595億美元。

央行統計，新台幣匯價昨日升值0.5%，升值幅度低於韓元0.64%，但高於星元升值0.18%、人民幣升值0.02%，日圓則獨貶0.27%。累計今年以來新台幣升值11.05%。

上周新台幣升勢猛烈，連續突破29.9、29.8以及29.7元等關卡，上周五新台幣匯價以29.668元收盤，一周升值2.63角，昨天盤中更升破29.6及29.5元，終場收29.52元，升值1.48角。合計六個交易日，新台幣狂升4.11角。

本周迎來「超級央行周」，日本央行、美國聯準會（Fed）及台灣央行將先後召開利率決策會議，市場關注焦點集中在三大央行對當前經濟情勢的政策回應。

近期美國公布的經濟數據憂喜參半，但通膨降溫趨勢尚未明朗，加上美中關稅戰陰霾未散，且以色列及伊朗爆發戰爭，地緣政治風險升溫，使各國央行更傾向維持觀望立場。

市場普遍預期，美日台三大央行在本輪會議中均可能按兵不動，維持現行利率。聯準會是否釋出今年降息時點的更多訊號，將牽動全球金融市場情緒。美國5月生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，市場押注聯準會將從9月起連續兩次降息，使美元承壓。

新台幣匯價昨日以29.65元開盤，小升1.8元，盤中匯價緩步走升，後在熱錢流入及出口商拋匯下，盤中升破29.5元，最高來到29.494元，最後以29.52元收盤，為三年新高。

日本央行 新台幣

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