連三個月蟬聯發卡王寶座 玉山銀5月發卡量爆出40萬張

五大發卡行之一玉山信用卡5月單月簽帳金額約470億元，較去年同期成長2.5%，年度簽帳金額為2,279億元，較去年同期成長3.5%，創下5月單月及年度累積新高。同時5月發卡量再爆出逾40萬張大量，主因家樂福聯名卡換卡潮持續，連三月蟬聯發卡王寶座。

玉山銀表示，信用卡業務持續穩定增長，流通卡數858萬張，較上月增加35.1萬張，有效卡數為518萬張，較去年同期成長7.8%，本月新發卡數為40.9萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。其中Unicard具有「個人化的隨選方案，打造最適化的信用卡」特色，顧客可視個人使用習慣，搭配玉山Wallet自由切換「簡單選」、「任意選」及「UP選」回饋方案，即日起至9月30日前首次申辦玉山Unicard於家樂福、Line Pay、韓國、Uber Eats、全盈支付指定5大通路消費新戶最高可享7.5%回饋；舊戶最高也可享6%回饋。

5月及累積前五月簽帳金額均創新高，簽帳成長動能來自國外實體、App支付、3C及網購通路，皆仍維持雙位數成長。繳稅即將進入倒數時刻，玉山卡繳繳綜所稅最高享0.35%玉山e point回饋或六期零利率優惠；此外，玉山銀行獨家冠名贊助五月天回到那一天25週年巡迴演唱會台北站，另為迎接618購物節的到來，於6月1日至6月30日推出「玉山618超強年中慶」活動，攜手多間知名網購平台，共同規劃一系列信用卡優惠方案。

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