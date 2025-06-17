金保法納管租賃融資 8月上路

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

融資租賃公司納管適用《金融消費者保護法（金保法）》預計8月底生效，引發納管話題緣起的小型車輛融資，也就是類似消費金融的車貸業務，在去年整體車輛運輸類別業績量大減800億元後，租賃業者將朝嚴控風險、穩中求進的策略，「重質不重量」持續拓展消金車貸相關業務。

根據租賃公會統計2024年租賃業績量，除了是金融海嘯爆發後近14年來首見衰退，整體租賃業承作業務量為7,241.2億元，比上年度衰退約3.7%多，其中，2024一整年飽受立委與外界撻伐的中古車融資相關車輛運輸業績量，更是大減約800億元，是整體租賃全年業績量衰退的關鍵，租賃業者多預期今年相關衝擊恐仍將持續。

不過，儘管如此，租賃業者仍將資源投注在小車融資相關中古車融資業務上，營運策略也將車輛融資列為重點業務之一。也就是說，雖然車輛融資業務將是8月底租賃業納管金保法的重點，也是直接受影響最深的，但是大多數租賃業者仍將重點拓展車輛融資業務。

日盛台駿國際租賃高層主管指出，去年4月租賃公會針對中古車貸與先買後付BNPL兩大業務，擬定自律公約後，日盛台駿即已針對車輛融資分期付款業務進行結構調整，也就是將針對企業長期租車與一般消費者小車分期業務，前者維持營運規模，後者打算積極發展，但會維持「穩中求進」。

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