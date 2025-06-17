5月銀行人民幣存款意外連二升
中央銀行昨（16）日公布5月銀行人民幣存款餘額，單月回升47億人民幣、增幅4.2%，餘額達1,174.3億元，已是連續第二個月反彈。市場解讀，此次回升主要來自法人戶資金回流，反映部分海外人民幣債券與票券到期贖回或主動回收，能否扭轉整體人民幣資產吸引力下滑的長期趨勢，仍有待觀察。
央行指出，5月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款增加59.84億元至889.77億元，法人與個人戶同步轉升，尤其法人戶明顯較上月成長。國際金融業務分行（OBU）則下滑12.75億元至284.57億元，主要因企業將資金匯往大陸支付貨款。
5月人民幣匯款總額則大幅下降246.5億元，至1,599.3億元。
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