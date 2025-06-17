電支業搶618購物節商機

「618年中購物節」登場，電商促銷戰也陸續開打，除了多家銀行信用卡祭出高額回饋，電子支付業者也不甘示弱，包含icash Pay、街口支付、全支付等同樣給出高額回饋，搶攻購物節商機。

愛金卡公司旗下服務icash Pay瞄準網購商機，攜手三大人氣電商通路，包含博客來、康是美網購及東森購物網的618購物節，即日起陸續推出滿額贈點回饋活動。在博客來推出使用icash Pay消費最高可獲得500點回饋，康是美網購滿額消費最高回饋2,400點。

不僅如此，icash Pay今年將優惠觸角延伸至線下指定通路，昨（16）日起，限時三天推出「618年中慶」優惠活動，涵蓋超商、百貨、網購、小吃店、餐廳等指定通路使用icash Pay單筆消費滿5,000元，贈200點OPENPOINT點數回饋，每戶回饋上限400點。

街口支付（JKOPay）今年再攜手momo購物網、PChome 24h購物、淘寶、蝦皮購物、91APP（6741）合作品牌等知名電商舉辦「6.18閃購節」，即日起自街口支付App活動頁可搶先領取多張街口券，祭出四張全電商8%街口券，指定電商再加碼8%街口幣，綁定指定支付工具拿10%等活動、還有淘寶免手續費、蝦皮免運活動等，合計最高享26%回饋。

全支付日前宣布會員數突破600萬大關，此次協同「全電商」進軍618年中慶檔期，民眾使用全支付在全電商消費，每日還可領取折價券，滿額最高可折抵6,888元。

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