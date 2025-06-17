5月刷卡額減至3,700億

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

5月雖然有母親節消費旺季刺激，但受到綜合所得稅申報延長，使得5月整體發卡行公布的簽帳金額較4月下滑，累計29家發卡行的簽帳總金額下滑至3,700.2億元，月減33億元，減少0.9%。不過今年以來單月刷卡金額都在3,000億元以上，近三個月單月刷卡金額都攀上3,700億元之上，顯示刷卡動能不墜。

5月五大發卡行中，流通卡數第一名仍是中信銀的908.9萬卡；有效卡數冠軍也由中信銀拿下為606.3萬卡；而在簽帳金額方面，5月由國泰世華銀行以630.7億元奪冠；至於當月發卡數則由中信銀的7.88萬卡掄元。合計五大發卡銀行5月總簽帳金額為2,622億元，較4月減少24億元。

五大發卡銀行在5月的簽帳金額，僅有玉山銀和台新銀較4月增加，而中信銀、國泰世華、北富銀則均較4月減少。

值得留意，玉山銀和台新聚焦數位與通路創新，持續搶攻刷卡市場。玉山銀行5月信用卡簽帳金額達470億元，年增2.5%，月增7%，前五個月合計簽帳達2,279億元，年增3.5%，雙雙創下歷史新高。玉山銀指出，簽帳動能主要來自國外實體通路、App支付、3C產品及網購平台，這些通路均維持雙位數年成長，反映消費者在旅遊與數位生活上的持續支出力道。

至於台新銀行5月信用卡刷卡金額為407億元，月增1%。其中以@GoGo卡刷卡金額最高，該卡主打網購與行動支付回饋，符合年輕族群使用習慣。台新指出，旗下發卡量前五名依序為玫瑰卡、太陽卡、@GoGo卡、FlyGo卡與玫瑰Giving卡，這五張卡片5月合計簽帳占比超過70%，顯示市場仍高度集中於具有特定回饋特色與行銷策略的產品上。

不過，5月發行卡的整體簽帳金額較4月下滑，除了綜所稅申報延長外，民間消費動態也是關鍵，國泰台大產學合作計畫主持人徐之強就表示，台灣今年首季國內消費幾乎零成長，房市、股市、車市的成交量都較去年衰退，上半年民間消費力道值得擔憂。

隨著暑假旅遊與年中購物季來臨，銀行業者紛紛加碼優惠，期望進一步拉升刷卡量，搶攻數位支付成長紅利。

玉山銀行 中信銀

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