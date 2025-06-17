壽險業銀行通路銷售 逐步回溫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業前五月業績出爐，以三大通路來看，壽險公司占43.16%；銀行通路占38.76%；傳統保經代通路占18.08%。其中，銀行通路5月新契約保費收入276.2億元，為今年以來最低。壽險業者指出，近兩年銀行業與保險業從原先的競爭關係在已重新轉向合作，在綜效發揮之後，銀行通路銷售動能有望逐步回溫。

據壽險公會數據顯示，以各個通路業績來看，在新契約保費4,158.5億元中，壽險公司本身行銷體系1,795億元，占比43.16%；銀行通路1,611.7億元占38.76%；傳統保經代通路751.8億元占18.08%。若以險種資料來看，投資型保險銀行通路與壽險公司之比率約為0.4：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

而在過往銀行通路一向是壽險業績的主力，據壽險公會資料顯示，2021年時，銀行通路的新契約保費收入占整體市場比重為60.47％，總額約6,023億元。但在2022年升息環境下，銀行通路的保費收入下降至3,790億元，占比縮減至49.04％，儘管2024年開始降息，但全年只賣出3,092億元，全年貢獻壽險新契約保費比重僅36.7％，創下2008年以來新低。

壽險業者指出，銀行通路在進入降息循環後，逐漸恢復銷售動能，今年1月賣出361.4億元、2月賣出307.3億元、3月更是達到380.6億元，但在4、5遇到市場亂流，保費收入降為285.9億元、276.2億元。

壽險業者表示，近兩年銀行業與保險業從原先的競爭關係在已重新轉向合作，為了助攻銀保通路，業者也紛紛推出專屬商品，如南山人壽推利變終身壽險，由玉山銀行通路獨賣；安聯人壽推美元利變險，由滙豐銀獨賣；國壽則攜手中信銀行與彰化銀行（2801）推美元利變商品，都是期盼能發揮綜效，帶動銀行通路銷售動能回溫。

壽險業 保費

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