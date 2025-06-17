壽險業新契約保費報佳音 分紅保單需求強勁 美元利變型商品搶市

壽險公會昨（16）日公布壽險業2025年前五月保費收入，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為4,158.5億元，年增35.8%；續年度保費6,441.1億元，年增1.8%；總保費收入1兆599.6億元，年增12.9%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險2,795.2億元占新契約保費的67.2%，較去年同期2,114.5億元增加32.2%；傷害險68.8億元，占1.7%；健康險177.2元占4.3%，較去年同期減少5.5%；年金險1,117.2億元占26.9%，較去年同期 704.4億元增加 58.6%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入2,103.4億元，較去年同期1,720.5億元增加 22.3%，其中，傳統型年金險新契約保費收入29.8億元，較去年同期20.5億元增加45%；整體而言，可能與兩大原因有關，第一，分紅保單市場需求強勁，以及分紅保單有利增加 CSM（合約服務邊際）及促進資產負債管理與利率風險管理之特性，有助於逐步接軌IFRS17及新一代清償能力制度，因此吸引各大壽險公司陸續加入分紅保單市場，並積極與銀行通路合作，帶動傳統型保險商品的銷售。

第二，市場對美國聯準會（Fed）於今年降息的預期，吸引壽險公司持續推出高利率美元利變型壽險商品，帶動傳統型保險商品的銷售，因此，今年前五月整體傳統型保險商品新契約保費收入2,379.3億元，較去年同期1,985.4億元增加19.8%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入691.7億元，較去年同期393.9億元增加 75.6%；投資型年金險新契約保費收入（含負債）1,087.4億元，較去年同期683.8億元增加59%；整體而言，可能與部分壽險公司積極推出投資型保險新商品，並積極與銀行或投信通路合作，帶動投資型保險商品之銷售有關，因此，今年前五月整體投資型保險商品新契約保費收入（含負債）1,779.1億元，較去年同期1,077.8億元增加65.1%。

依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

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