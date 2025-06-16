獨／台幣升值壓力大 央行授意匯銀對廠商單日拋匯限額「腰斬」

知情人士透露，由於台幣升值壓力太大，在央行授意下，匯銀對廠商的單日拋匯限額先前已從2500萬美元砍至2000萬美元，現在更「對半砍」至1000萬美元。業界人士私下坦言，最新的「公版標準」就是1000萬美元，若企業集團規模很大則另作考量。

此外，和先前的作法不同之處在於，先前是由央行親自致電給大型廠商，但現在央行則不再直接出面，而由銀行向客戶說明，希望廠商不分大小，能對台幣匯價升值「共體時艱」。

儘管出口商的拋匯力道，的確對台幣升值幅度的大小、速度的急緩，都有影響，但不少出口商眼看NDF的報價顯示台幣「真實」匯率不斷竄升，但出口商滿手的應收帳款，卻被「限制出境」，單日拋匯額度單日原本在匯價30元左右時，還有2千萬美元，而在上周台幣升勢再起，挑戰29.5元，現在廠商竟然再被銀行「道德勸說」對半砍至1000萬美元，為此廠商也如同「溫水煮青蛙」，這種透過降低單日拋匯額度，以「時間換取空間」的作法，也使得今日雖然台幣盤中震盪1.74角，但成交量卻未放量，台北外匯市場成交金額僅10.94億元，原因就在於廠商拋匯的金額大受限縮。

倘若以對真實匯價反應最具公信力的NDF報價來看，目前的NDF報價，一年期的匯價約當已來到27.58元，比起上周匯價升更多，三個月期和半年期的台幣匯價報價分別為28.879元和28.399元，業者心急如焚，由此可見。但台幣收盤前的匯價已驚見29.4字頭，要不是央行臨門一腳尾盤拉回，今日就已破29.5元關卡，所以匯銀後續對拋匯額度也會守得更嚴。

而出口廠商拋匯額度受阻，也採取應變之法。據了解，由於直接拋匯額度一定被擋，因此不少廠商已另闢途徑，改採先借出美元，然後賣掉的方式把匯率先鎖住，等到應收帳款到期，企業收到美元款項之後，再清償對銀行的美元借款，以避免匯損擴大；不過據指出，央行仍會「盯場」企業的美元借款部位多寡，來檢視企業究竟要避險，還是也打算「投機」，倘若是後者，就會被央行列入「黑名單」，匯銀甚至也會因此遭殃。

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