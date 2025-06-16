上海商銀獲公司治理評鑑前5% 展現穩健治理永續承諾

上海商銀（5876）獲2024年度「公司治理評鑑」上市公司前5%，展現在治理制度、資訊揭露與永續發展等多方面的深耕成果，持續受到市場高度肯定。

這次公司治理評鑑涵蓋1,754家上市櫃公司，評鑑指標聚焦於「強化董事會結構與運作」、「推動永續發展」、「維護股東權益與平等對待股東」及「提升資訊透明度」四大核心構面。

上海商銀能在競爭激烈的評比中脫穎而出，凸顯其具體落實治理制度與文化的執行力。

為強化董事會職能與治理效能，上海商銀定期委由外部獨立機構或專家團隊評估董事會績效，透過第三方視角檢視決策與監督機制。同時，於董事會層級設立「審計暨永續委員會」，提升永續議題的重要性，確保永續文化由上而下落實至營運層面。

在與利害關係人的溝通方面，上海商銀每年定期發布《永續報告書》，揭露在公司治理、環境、社會等面向的策略與成果，讓投資人與社會大眾能掌握其核心理念與發展方向。透過官網專區、法說會及問卷調查等方式，持續回應各界關注，實踐積極溝通與資訊揭露的作為，建立市場與大眾的長期信任。

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