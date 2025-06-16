華南銀行支持新青安貸款 力挺政府政策
針對有民眾反映，申請新青安遭勸退，八大行庫今天同步發出聲明，華南銀也提出三點聲明：
一、 華南銀行一向秉持支持青年購屋、實踐居住正義與普惠金融之精神，並依循新青安貸款原則辦理本項業務，凡本人，配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。實際核貸與否，是依「授信5P原則」，就還款能力、資金用途及擔保品條件等綜合評估。
二、 為協助民眾控管財務風險，避免因金融市場波動影響還款能力，華南銀行主動關心並提醒民眾因購屋貸款資金龐大且不動產流動性較低，應審慎評估本身財務狀況，以維護良好信用。
三、 民眾若有申請新青安貸款問題，可逕洽華南銀行各營業單位窗口，華南銀將竭誠提供服務。
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