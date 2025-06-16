以伊衝突升溫 台銀：金價有望再挑戰3500美元新高

以色列、伊朗衝突再起，台灣銀行今天表示，在避險需求升溫，以及市場對美國聯準會降息的期待逐步升高之下，上週國際金價一度攀升至每盎司3446.62美元，未來有望挑戰4月間創下的3500.05美元歷史新高紀錄。

台銀貴金屬部今天發布國際金市週報指出，上週中美雙方於英國倫敦舉行經貿磋商機制的首次會議，部分買盤退場觀望，金價一度跌破每盎司3300美元，後因美元指數跌破98.9，加上俄羅斯針對烏克蘭無人機攻擊的報復行動持續進行，烏俄衝突加劇下，推升金價上漲至3327.58美元。

台銀貴金屬部表示，上週隨以色列與伊朗爆發軍事衝突，雙方互相發射飛彈攻擊，中東地緣政治衝突惡化，金價在避險買盤強力簇擁下，一度漲至每盎司3446.62美元，全週呈震盪上行走勢。

展望本週，台銀貴金屬部指出，在美國經濟趨緩及通膨壓力緩解的背景下，市場對聯準會（Fed）降息的期待逐步升高，支撐金價盤堅走勢，同時地緣政治風險與中東局勢的升溫也進一步推高避險需求，未來國際金價有望挑戰2025年4月22日創下的每盎司3500.05美元歷史新高紀錄。

不過，台銀貴金屬部提醒，地緣衝突事件推升近期金價走揚，雖然短期內衝突難以徹底平息，但一旦利空因素緩解，加上美國正與多國展開密切協商，或將陸續達成調降關稅協議，恐造成金價難以延續上漲態勢。

台銀貴金屬部進一步指出，市場預期聯準會6月將維持利率不變，投資人可關注後續降息時點，另英國央行與日本央行利率決策方面，則可留意政策聲明中對通膨與寬鬆貨幣政策看法；以色列與伊朗軍事衝突若升級，將再次點燃避險買盤，亦有機會牽動金價未來走勢。

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