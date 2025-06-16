快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

以伊衝突升溫 台銀：金價有望再挑戰3500美元新高

中央社／ 台北16日電

以色列、伊朗衝突再起，台灣銀行今天表示，在避險需求升溫，以及市場對美國聯準會降息的期待逐步升高之下，上週國際金價一度攀升至每盎司3446.62美元，未來有望挑戰4月間創下的3500.05美元歷史新高紀錄。

台銀貴金屬部今天發布國際金市週報指出，上週中美雙方於英國倫敦舉行經貿磋商機制的首次會議，部分買盤退場觀望，金價一度跌破每盎司3300美元，後因美元指數跌破98.9，加上俄羅斯針對烏克蘭無人機攻擊的報復行動持續進行，烏俄衝突加劇下，推升金價上漲至3327.58美元。

台銀貴金屬部表示，上週隨以色列與伊朗爆發軍事衝突，雙方互相發射飛彈攻擊，中東地緣政治衝突惡化，金價在避險買盤強力簇擁下，一度漲至每盎司3446.62美元，全週呈震盪上行走勢。

展望本週，台銀貴金屬部指出，在美國經濟趨緩及通膨壓力緩解的背景下，市場對聯準會（Fed）降息的期待逐步升高，支撐金價盤堅走勢，同時地緣政治風險與中東局勢的升溫也進一步推高避險需求，未來國際金價有望挑戰2025年4月22日創下的每盎司3500.05美元歷史新高紀錄。

不過，台銀貴金屬部提醒，地緣衝突事件推升近期金價走揚，雖然短期內衝突難以徹底平息，但一旦利空因素緩解，加上美國正與多國展開密切協商，或將陸續達成調降關稅協議，恐造成金價難以延續上漲態勢。

台銀貴金屬部進一步指出，市場預期聯準會6月將維持利率不變，投資人可關注後續降息時點，另英國央行與日本央行利率決策方面，則可留意政策聲明中對通膨與寬鬆貨幣政策看法；以色列與伊朗軍事衝突若升級，將再次點燃避險買盤，亦有機會牽動金價未來走勢。

金價 美國聯準會

延伸閱讀

以色列總理拋震撼彈：川普2024年兩度遇刺 伊朗是幕後黑手

北京籲以色列、伊朗 為重回對話談判創造條件

伊朗再襲以色列 美國駐特拉維夫領事館遭波及受損

新飛彈突防以色列 分析：伊朗恐用荷莫茲海峽籌碼「避免美以聯手才是上策」

相關新聞

臺銀：辦理新青安績效居公股銀之冠 助首購族取得房貸

臺灣銀行今日表示，積極配合政府政策協助無自用住宅家庭取得購屋貸款融資，辦理新青安貸款績效居各公股銀行之冠，針對近日媒體有...

央行下半年是否降息？ 國泰台大產學團隊：3前提必須滿足才有可能

國泰台大產學研究團隊主持教授徐之強今日表示，預料中央銀行本周理監事會議的利率決策將維持現狀不動，他指出，台灣的通膨率目前...

台幣逼近29.5元關卡 以29.52作收、升值1.48角

台北匯市風雲再起，新台幣匯價今日逼近29.5元關卡，以29.52兌1美元作收，升值1.48角。

5月人民幣存款餘額連2升 關稅衝擊未顯現

中央銀行今天公布5月人民幣存款餘額人民幣1174.34億元，月增47.09億元，連續2個月走升。央行官員說明，外界關注對...

新光保全助永豐銀行導入AI人臉辨識門禁 強化ATM防詐安全

配合政府打擊詐騙政策，強化金融安全，新光保全協助永豐銀行導入「AI臉部辨識門禁管理方案」，於ATM自動服務區設置人臉辨識...

尾盤驚見29.4字頭 央行臨門一腳使匯價守住29.5大關

新台幣兌美元匯價今日尾盤差點失守29.5元關卡，最低來到29.494，創下近三年來的盤中最高點。據了解，最後央行尾盤臨門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。