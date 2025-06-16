富邦證券攜手富邦悍將 舉辦「G！POP流行音樂節」、反詐活動

富邦證券於14、15日與富邦悍將攜手舉辦G！POP流行音樂節活動，「證悍」臺北大巨蛋！今年富邦證券結合反詐家庭日，進行「反詐騙」宣導，賽後G！POP流行音樂節超強卡司輪番登場。

韓國超大型女團tripleS及人氣搖滾女團QWER於14日登台開唱；15日由李聖傑與超人氣天團告五人接力獻唱經典歌曲，打造球迷期待的年度主題日，愈夜愈精彩。

富邦證券董事長程明乾表示，富邦證券致力推動「反詐騙」宣導，更響應證交所舉辦「5D反詐行動」，除了特別拍攝反詐宣導影片，接連兩日於活動現場播放，今年特別邀請內政部警政署刑事警察局科長林書立親臨現場參與反詐宣導，強化民眾防詐意識。

此外，富邦證券更透過富邦悍將APP推出反詐問卷，深化球迷反詐知識，透過多元方式持續向民眾宣導投資防詐觀念。

在富邦證券董事長程明乾、總經理郭永宜的帶領下，進場觀看球賽的同仁與家屬，高舉「富邦證券 反詐大證悍」字樣的應援毛巾，齊聲為球隊加油，展現富邦證券凝聚力與反詐決心。另外，超人氣韓籍啦啦隊員李珠珢也現身球場，與富邦證券「理財悍將」共同擔任開球嘉賓，為活動增添亮點。

G！POP流行音樂節年年吸引眾多人潮進場觀賽，今年度更創新高，突破6萬4千人進場觀賽，成為中華職棒受矚目的主題活動之一。精彩賽後，球場立刻變身演唱會現場，人氣歌手接力演出，讓球迷在熱血賽事後，轉換心境沉浸於音樂的回憶與感動之中，提供球迷棒球與音樂「一票雙享」絕佳的夏日饗宴。

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