臺銀：辦理新青安績效居公股銀之冠 助首購族取得房貸

臺灣銀行今日表示，積極配合政府政策協助無自用住宅家庭取得購屋貸款融資，辦理新青安貸款績效居各公股銀行之冠，針對近日媒體有關民眾申貸新青安貸款報導，提出三點說明。

臺銀說明全文如下：

(一)新青安貸款係協助國內無自有住宅家庭購屋自住，為減輕民眾資金負擔，提供利率、寬限期及貸款年限等優惠措施，爰民眾年滿18歲，符合本人、配偶及未成年子女均無自有住宅條件者，即可向本行提出申請。 (二)本行審查授信案件，皆恪遵銀行公會授信審查原則及主管機關相關規範，依個案之信用狀況、資金用途、償還來源、債權保障等條件，核給適宜之融資額度及條件。 (三)為協助民眾控管風險，本行主動關懷並提醒申貸民眾，申辦貸款宜建立健全的收支計劃，審慎評估自身財務條件，避免金融波動風險影響還款能力，以維護良好信用。

臺銀強調，有關申請新青安貸款或其他房屋貸款相關問題，歡迎洽詢本行國內各分行或電洽客服專線0800-025-168，本行當竭誠為民眾服務。

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