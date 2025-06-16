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合庫銀行：配合政府新青安政策 承作以5P 原則綜合評估

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合作金庫銀行16日表示，為落實居住正義及配合政府新青安貸款政策，受理房貸向以承作自住型首購及新青安貸款為主，徵審作業係依授信5P的借款人、借款用途、償還來源、債權保障及未來展望等因素評估，並按申貸民眾之信用狀況、負債比及還款能力等條件，辦理核貸。

合庫銀行建議欲申辦購屋貸款之民眾，應依自身能力，選擇所能負擔的房屋，審慎評估個人及家庭收入，並注意本身職業與所得的穩定性，管控好財務風險，隨時維護好自身信用，避免因景氣波動而受影響。

青安貸款 房貸 合庫

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