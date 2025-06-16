新光保全助永豐銀行導入AI人臉辨識門禁 強化ATM防詐安全

配合政府打擊詐騙政策，強化金融安全，新光保全協助永豐銀行導入「AI臉部辨識門禁管理方案」，於ATM自動服務區設置人臉辨識設備，串接門禁管制，透過辨識民眾是否完整露出全臉，才能開門進入操作，藉此阻絕戴口罩、墨鏡或安全帽的可疑人員，實現金融防詐，有效提升金融安全。

根據金管會銀行局統計，全台ATM逾3萬台，使用便利也成為詐騙集團提領熱點。新光保全指出，由於傳統ATM空間缺乏門禁，「車手」進出難以追蹤，透過此AI系統，可在1秒內辨識消費者是否「全臉入鏡」，有助降低偽裝者入內風險，達到預警與嚇阻作用，也有助後續執法單位追查。

新光保全表示，為顧及多元使用者需求，門禁系統支援中英文語音，鏡頭具廣角設計，輪椅使用者也能輕鬆辨識，兼顧科技與友善。新光保全強調，此系統具備穩定性與擴充性，未來可應用於企業大樓、醫療院所、智慧園區等場域，並整合異常通報機制，強化整體預警管理效能。

此外，該系統可判斷五官是否清楚展露，未來配合法規推動，將可進一步比對異常行為與風險等級，主動觸發警示，使傳統門禁從「靜態守門」進化為「智慧決策」，展現防詐科技的實質應用價值。金管會今年2月曾邀集銀行業者，提出包括「提款全臉辨識」等建議，鼓勵銀行導入更先進的防詐措施，新光保全此次協助永豐銀行導入解決方案，正回應政策倡議，打造AI金融防詐新標竿。 新光保全AI人臉辨識守護ATM安全，戴口罩、墨鏡、安全帽將無法進入ATM區域進行交易。圖／新光保全提供

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