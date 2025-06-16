快訊

印航波音787又出包！香港起飛「空中突遇技術問題」緊急返航

氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

罷免雙吳涉偽造案 黃呂錦茹起訴原因曝光...檢方曝：她是主導人

台美動能多資產平衡指數發布 可應用於個人理財及長期退休規劃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中華民國退休基金協會理事長巫慧燕以「透過多元資產ETF進行退休基金準備」為題，著重退休準備的重要性，及多資產ETF於退休金規劃的運用策略。（臺灣證券交易所/提供）
中華民國退休基金協會理事長巫慧燕以「透過多元資產ETF進行退休基金準備」為題，著重退休準備的重要性，及多資產ETF於退休金規劃的運用策略。（臺灣證券交易所/提供）

臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg Indices, BISL）6月12日於臺灣證券交易所（TWSE）一樓資訊展示中心舉辦「國際合作新篇章–跨境多資產指數共創新局」發表會，共同發布臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數(簡稱「台美動能多資產平衡指數」)。

發表會特別安排兩場專題演講，第一場邀請政治大學名譽教授、前校長周行一以「如何運用多資產ETF協助個人理財」為題，分享個人運用多資產ETF的優勢與考慮因素；第二場由中華民國退休基金協會巫慧燕理事長以「透過多元資產ETF進行退休基金準備」為題，著重退休準備的重要性，及多資產ETF於退休金規劃的運用策略。

周行一分享，「台美動能多資產平衡指數」於未來發行ETF後，可做為戰術性資產配置的投資工具，實踐長期財務目標及分散風險，指數設計於不同股市環境下進行股債比例動態調整，在股市上漲時，以具動能投資性質的正回饋交易策略為主；股市下跌時，則透過降低投資股票比重與提高債券比重達到反向交易的策略，可協助投資大眾以簡便方式平衡股債配置，滿足投資人運用ETF達到兼顧穩健報酬與風險管理的投資需求。

巫慧燕分享，台灣於2025年已正式邁入超高齡社會。根據研究，退休後三大花費主要包含生活費、醫療費及休閒娛樂，依基本、寬裕、奢華等不同程度，以20年估計約需準備1,660萬至4,760萬元。因此，如何建立個人的財務自由度、累積退休的經濟後盾，是需要大家非常重視的議題。在個人退休理財工具中，多資產ETF可根據風險程度進行不同的股債配置，提供一站式的投資解決方案。投資人可運用多資產ETF做為新型態生命周期理財工具，透過強迫儲蓄的累積，以長期、有紀律的方式準備理想退休生活。

兩場專題演講內容精采豐富、深入淺出，提供投資大眾了解，多資產平衡指數於未來發展為ETF商品後，可作為個人資產配置及長期退休規劃準備的新選項。

臺灣指數公司表示，該公司致力成為各界指數化投資的最佳拍檔，「台美動能多資產平衡指數」為多資產主題指數發展的開端，未來將持續發展符合市場需求及投資趨勢的新指數與資訊服務，協助投信公司拓展ETF多元商品，提供投資大眾多樣化選項，共同推動臺灣成為亞洲資產管理中心。

政治大學名譽教授、前校長周行一以「如何運用多資產ETF協助個人理財」為題，分享個人運用多資產ETF的優勢與考慮因素。（臺灣證券交易所/提供）
政治大學名譽教授、前校長周行一以「如何運用多資產ETF協助個人理財」為題，分享個人運用多資產ETF的優勢與考慮因素。（臺灣證券交易所/提供）

退休規劃 ETF

延伸閱讀

「2025金融戰略王」北區錦標賽 圓滿落幕

00919小資版本？錯過最後上車日免擔心！市場預估：00961首配表現值得期待

玩夾娃娃機也能學理財！設界線免成錢坑 助孩子建立金錢觀趁現在

美元走弱對我有什麼影響，美債、股票該砍嗎？5步驟幫你穩住退休資金

相關新聞

臺銀：辦理新青安績效居公股銀之冠 助首購族取得房貸

臺灣銀行今日表示，積極配合政府政策協助無自用住宅家庭取得購屋貸款融資，辦理新青安貸款績效居各公股銀行之冠，針對近日媒體有...

央行下半年是否降息？ 國泰台大產學團隊：3前提必須滿足才有可能

國泰台大產學研究團隊主持教授徐之強今日表示，預料中央銀行本周理監事會議的利率決策將維持現狀不動，他指出，台灣的通膨率目前...

台幣逼近29.5元關卡 以29.52作收、升值1.48角

台北匯市風雲再起，新台幣匯價今日逼近29.5元關卡，以29.52兌1美元作收，升值1.48角。

新光保全助永豐銀行導入AI人臉辨識門禁 強化ATM防詐安全

配合政府打擊詐騙政策，強化金融安全，新光保全協助永豐銀行導入「AI臉部辨識門禁管理方案」，於ATM自動服務區設置人臉辨識...

尾盤驚見29.4字頭 央行臨門一腳使匯價守住29.5大關

新台幣兌美元匯價今日尾盤差點失守29.5元關卡，最低來到29.494，創下近三年來的盤中最高點。據了解，最後央行尾盤臨門...

新台幣升勢再起 哈日族喜迎近一年最甜換匯價

新台幣再展強勁升勢，挑戰29.5元關卡，也讓哈日族再次迎來超甜換匯價格。根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低觸及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。