台美動能多資產平衡指數發布 可應用於個人理財及長期退休規劃

臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg Indices, BISL）6月12日於臺灣證券交易所（TWSE）一樓資訊展示中心舉辦「國際合作新篇章–跨境多資產指數共創新局」發表會，共同發布臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數(簡稱「台美動能多資產平衡指數」)。

發表會特別安排兩場專題演講，第一場邀請政治大學名譽教授、前校長周行一以「如何運用多資產ETF協助個人理財」為題，分享個人運用多資產ETF的優勢與考慮因素；第二場由中華民國退休基金協會巫慧燕理事長以「透過多元資產ETF進行退休基金準備」為題，著重退休準備的重要性，及多資產ETF於退休金規劃的運用策略。

周行一分享，「台美動能多資產平衡指數」於未來發行ETF後，可做為戰術性資產配置的投資工具，實踐長期財務目標及分散風險，指數設計於不同股市環境下進行股債比例動態調整，在股市上漲時，以具動能投資性質的正回饋交易策略為主；股市下跌時，則透過降低投資股票比重與提高債券比重達到反向交易的策略，可協助投資大眾以簡便方式平衡股債配置，滿足投資人運用ETF達到兼顧穩健報酬與風險管理的投資需求。

巫慧燕分享，台灣於2025年已正式邁入超高齡社會。根據研究，退休後三大花費主要包含生活費、醫療費及休閒娛樂，依基本、寬裕、奢華等不同程度，以20年估計約需準備1,660萬至4,760萬元。因此，如何建立個人的財務自由度、累積退休的經濟後盾，是需要大家非常重視的議題。在個人退休理財工具中，多資產ETF可根據風險程度進行不同的股債配置，提供一站式的投資解決方案。投資人可運用多資產ETF做為新型態生命周期理財工具，透過強迫儲蓄的累積，以長期、有紀律的方式準備理想退休生活。

兩場專題演講內容精采豐富、深入淺出，提供投資大眾了解，多資產平衡指數於未來發展為ETF商品後，可作為個人資產配置及長期退休規劃準備的新選項。

臺灣指數公司表示，該公司致力成為各界指數化投資的最佳拍檔，「台美動能多資產平衡指數」為多資產主題指數發展的開端，未來將持續發展符合市場需求及投資趨勢的新指數與資訊服務，協助投信公司拓展ETF多元商品，提供投資大眾多樣化選項，共同推動臺灣成為亞洲資產管理中心。 政治大學名譽教授、前校長周行一以「如何運用多資產ETF協助個人理財」為題，分享個人運用多資產ETF的優勢與考慮因素。（臺灣證券交易所/提供）

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