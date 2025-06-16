聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣「升升不息」 學者預期未來仍緩步升值
新台幣周一盤中升破29.5元價位，中央大學經濟系教授徐之強表示，新台幣會升到29.5元價位，最主要原因是從3月到5月，台灣的出口表現太好，預期未來新台幣仍呈緩步升值態勢，至於會升到哪裡則沒有辦法預測。
徐之強周一下午出席國泰金（2882）第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會；針對近期新台幣強勢升值，他個人認為，是因為近期出口表現太好，廠商有很多美元應收帳款需要避險。
他表示，廠商可能賣遠匯避險，或在貨幣市場借美元，直接在現貨市場賣掉，鎖定目前現貨市場匯率來避險，等到一個月後拿到美元帳款再去還外幣借款。
徐之強說，廠商避險之外也可能投機，例如多借一點美元來賣，就是投機，但是很難區分廠商的借款到底是避險還是投機。
徐之強表示，新台幣今年以來升值逾10%，如果繼續升值對台灣出口將造成很大影響，如果維持在現在這裡，則稍微好一點；央行的任務是要維持國內外幣值穩定，但如果升值趨勢擋不住，央行也不可能逆勢操作，浪費子彈，「我預期他未來仍然可能讓它緩步升值」。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪房價創新高的房子...買了不會輸？專家曝「自己不買」2原因：套牢是必然
▪新招詐騙？買方拿房貸卻不撥款 賣方竟慘遭拍賣損失
▪六都房價不再飆漲、高雄下跌！專家解析「穩中有跌」：短期內不易大漲
▪傳周杰倫砸30億買下小巨蛋豪宅4層 網酸：建商廣告文又來了
▪下波房產主流「AI 科技宅」？ 四圖秒懂全台四大矽谷
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言