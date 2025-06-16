新台幣「升升不息」 學者預期未來仍緩步升值

新台幣周一盤中升破29.5元價位，中央大學經濟系教授徐之強表示，新台幣會升到29.5元價位，最主要原因是從3月到5月，台灣的出口表現太好，預期未來新台幣仍呈緩步升值態勢，至於會升到哪裡則沒有辦法預測。

徐之強周一下午出席國泰金（2882）第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會；針對近期新台幣強勢升值，他個人認為，是因為近期出口表現太好，廠商有很多美元應收帳款需要避險。

他表示，廠商可能賣遠匯避險，或在貨幣市場借美元，直接在現貨市場賣掉，鎖定目前現貨市場匯率來避險，等到一個月後拿到美元帳款再去還外幣借款。

徐之強說，廠商避險之外也可能投機，例如多借一點美元來賣，就是投機，但是很難區分廠商的借款到底是避險還是投機。

徐之強表示，新台幣今年以來升值逾10%，如果繼續升值對台灣出口將造成很大影響，如果維持在現在這裡，則稍微好一點；央行的任務是要維持國內外幣值穩定，但如果升值趨勢擋不住，央行也不可能逆勢操作，浪費子彈，「我預期他未來仍然可能讓它緩步升值」。

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