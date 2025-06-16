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台幣逼近29.5元關卡 以29.52作收，升值1.48角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣匯價今日逼近29.5元關卡，以29.52兌1美元作收，升值1.48角。 圖/本報資料照片【作者：侯永全，日期：2025-06-13，數位典藏序號：20250613160125817】
新台幣匯價今日逼近29.5元關卡，以29.52兌1美元作收，升值1.48角。 圖/本報資料照片【作者：侯永全，日期：2025-06-13，數位典藏序號：20250613160125817】

台北匯市風雲再起，新台幣匯價今日逼近29.5元關卡，以29.52兌1美元作收，升值1.48角。

新台幣一早以29.668開出，但在外資熱錢匯入之下，早盤升勢強勁，10時過後更是急升逼近29.5關卡，來到29.518，之後中央銀行數度出手力阻匯價破29.5防線。

新台幣上周匯價一路從29.931升至29.668，升值2.63角，重返升值路線。金融業高層指出，先前央行阻升，其中重要原因之一也在於壽險業龐大的匯損問題，甚至牽動其RBC（資本適足率）表現會影響金融市場穩定，但如今金管會已出手採取「暫行措施」化解此一問題，除了央行心頭大患，再加上美台貿易談判之際不宜阻升，因此本周內台幣匯價升破29.5的機率很高。

新台幣 央行 匯價

延伸閱讀

台幣升勢強勁 今日再現29.5關卡保衛戰

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