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央行下半年是否降息？ 國泰台大產學團隊：3前提必須滿足才有可能

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

國泰台大產學研究團隊主持教授徐之強今日表示，預料中央銀行本周理監事會議的利率決策將維持現狀不動，他指出，台灣的通膨率目前預期低於2%，至於降息的前提，徐之強認為，除非下半年景氣明顯降溫：「為零，甚至負成長，而且連二季負成長」這三種前提之下，央行也有可能降息，幅度可能為半碼（0.125個百分點）。

徐之強是在國泰金的「台灣經濟氣候暨金融情勢」展望發表會上，回應媒體提問時做出以上表示。

徐之強指出，新台幣升值，也可抵銷油價上漲的影響，這是升值的好處。對於台幣強升，徐之強也指出，他個人看法是認為很多應收帳款的避險需求所致，台灣廠商3至5月表現太好，會有很多美元的應收帳款，因而須採取避險措施所致，他認為，雖然央行最主要目的是維持匯率穩定，但也不能浪費子彈逆勢操作，因此台幣未來仍是緩步升值格局。

徐之強分析，台幣升值會影響出口商報價等表現，同時也牽涉到亞幣的變動及其他國家出口表現，對於台幣匯價現在29.5及29.6的價位，他分析，在上述廠商對應收帳款避險需求之下，會採取賣遠匯避險，或是在市場借美元，在現貨市場賣掉來鎖定匯率來避險，等一個月之後拿到美元時再去償還外幣借款；他也坦言，廠商倘若多借一些美元來賣，就是投機，然而，實務上很難界定避險或投機。

對於房市，徐之強認為，去年幸好央行有管制措施，否則下半年房市將熱絡至今，民眾會一直擴大槓桿，接下來若碰到今年衰退，民眾因為景氣變化衝擊其繳房貸能力，此時恐怕房市就救不起來了。

徐之強分析，雖然成交量下滑是因為經濟前景不確定，但也是大家對買房子會更考慮再三所致，央行讓房市軟著陸就是較好的作法；他進而指出，房市成交量下滑，受到影響的也包括民間消費的成長率表現，因為成交量下降，成交的手續費也降低，這也在消費成長率統計之列。

至於央行會否因為景氣衰退而解禁或鬆綁房市的管制措施？徐之強認為，雖然繼去年9月第七波管制之後，央行應不會再採取新一波的信用管制，但要解禁恐怕不易，因為價格仍在一定水準，且以主計處公布5月的房租成長率仍很高，外食成長率也都超過2%。

央行下半年是否降息？國泰台大產學研究團隊主持教授徐之強指出，三個前提必須滿足才有可能。圖/本報資料照片
央行下半年是否降息？國泰台大產學研究團隊主持教授徐之強指出，三個前提必須滿足才有可能。圖/本報資料照片

房市 央行 台幣升值

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