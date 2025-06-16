遠東銀行致力公益微型保險邁入第5年 累計守護逾千人

秉持財富管理「遠銀十樂」核心價值中的「樂益」永續精神，遠東銀（2845）持續將愛心化為行動力，今年再度響應微型保險公益計畫。

遠東銀自2021年起推動微型保險公益計畫，至今邁入第5年，協助超過千人建立更穩固的經濟安全網，成為弱勢族群人生中的第一張保單。此計畫採三方合作模式，攜手凱基人壽與地方社福機構，為15足歲至65歲中低收入戶與身心障礙者以團險方式承保，若意外發生時，理賠金能在關鍵時刻提供經濟支撐。透過這套機制，既有效補足現行社會保險與救助制度的不足，也讓企業資源有效運用，確保每份愛心都有被送到最需要的地方。

除了積極參與微型保險計畫外，遠東銀也長期投入公益行動，不僅建立「遠銀十樂獎學金計畫」支持台灣世界展望會所幫助的大專院校學生，也運用集團資源提供多元職場體驗，陪伴孩子追逐夢想。連續27年與伊甸基金會合作發行伊甸愛心認同卡，累積捐款已超過1億元，且舉辦「資產傳承信託論壇」讓更多大眾能用輕鬆方式理解金融知識，同時也創建「十樂不設」Podcast傳遞理財心法，讓所有大眾不受時間、空間限制，都能獲得理財知識。

遠東銀表示，「遠銀十樂」不只是品牌價值，十樂中的「樂益」精神包含社會公益與綠色環保，未來將持續深耕永續以實際行動擴大企業影響力，期望讓金融更有溫度，社會更有力量。

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