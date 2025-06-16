快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

遠東銀行致力公益微型保險邁入第5年 累計守護逾千人

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀行透過微型保險公益計畫幫助弱勢族群，打造經濟安全防護網。遠東銀行／提供
遠東銀行透過微型保險公益計畫幫助弱勢族群，打造經濟安全防護網。遠東銀行／提供

秉持財富管理「遠銀十樂」核心價值中的「樂益」永續精神，遠東銀（2845）持續將愛心化為行動力，今年再度響應微型保險公益計畫。

遠東銀自2021年起推動微型保險公益計畫，至今邁入第5年，協助超過千人建立更穩固的經濟安全網，成為弱勢族群人生中的第一張保單。此計畫採三方合作模式，攜手凱基人壽與地方社福機構，為15足歲至65歲中低收入戶與身心障礙者以團險方式承保，若意外發生時，理賠金能在關鍵時刻提供經濟支撐。透過這套機制，既有效補足現行社會保險與救助制度的不足，也讓企業資源有效運用，確保每份愛心都有被送到最需要的地方。

除了積極參與微型保險計畫外，遠東銀也長期投入公益行動，不僅建立「遠銀十樂獎學金計畫」支持台灣世界展望會所幫助的大專院校學生，也運用集團資源提供多元職場體驗，陪伴孩子追逐夢想。連續27年與伊甸基金會合作發行伊甸愛心認同卡，累積捐款已超過1億元，且舉辦「資產傳承信託論壇」讓更多大眾能用輕鬆方式理解金融知識，同時也創建「十樂不設」Podcast傳遞理財心法，讓所有大眾不受時間、空間限制，都能獲得理財知識。

遠東銀表示，「遠銀十樂」不只是品牌價值，十樂中的「樂益」精神包含社會公益與綠色環保，未來將持續深耕永續以實際行動擴大企業影響力，期望讓金融更有溫度，社會更有力量。

遠銀 遠東銀 微型保險

延伸閱讀

愛莉莎莎精神崩潰！情緒低落喊「每天活在地獄」

《前輩健面聊》Podcast Ep5.不只與老共舞，也能與病共生，嘻達人駱紳第二人生更寬廣

本不想做團購 收入全斷愛莉莎莎才驚覺「比業配好賺」

2025南投巧咖節精采落幕　吸引47萬人潮獲好評

相關新聞

央行下半年是否降息？ 國泰台大產學團隊：3前提必須滿足才有可能

國泰台大產學研究團隊主持教授徐之強今日表示，預料中央銀行本周理監事會議的利率決策將維持現狀不動，他指出，台灣的通膨率目前...

新台幣升勢再起 哈日族喜迎近一年最甜換匯價

新台幣再展強勁升勢，挑戰29.5元關卡，也讓哈日族再次迎來超甜換匯價格。根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低觸及...

臺企銀聲明積極響應政府政策 持續支持新青安貸款

臺企銀（2834）今天指出，臺企銀重視企業社會責任，全力支持政府各項政策，自新青安貸款開辦以來積極配合推動，協助無自有住...

台幣逼近29.5元關卡 以29.52作收，升值1.48角

台北匯市風雲再起，新台幣匯價今日逼近29.5元關卡，以29.52兌1美元作收，升值1.48角。

什麼情況下台灣央行會降息？ 國泰台大產學合作計畫教授這樣說

國泰金（2882）16日舉行第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰金與台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授表示，下...

新光盃熱門街舞大賽不斷創新 首度移師台北體育館

街舞圈熱門盛事，2025「新光盃熱門街舞大賽」 即將點燃暑假激情。賽事即日起至7月10日開放報名，線上海選賽事報名同步開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。