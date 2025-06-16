元大金控、元大期貨公司治理成績斐然 再獲證交所評鑑前5%

完善的公司治理為企業永續經營的基石，元大金（2885）集團積極落實誠信經營、深化公司永續治理文化，元大金控與子公司元大期貨（6023），2025年再獲臺灣證券交易所第11屆公司治理評鑑前5%，在976家上市公司及773家上櫃公司評比中脫穎而出，元大金控九度獲此殊榮，元大期貨更連續11年入榜，為全臺唯一蟬聯此殊榮的期貨公司。

元大金控秉持國際金融業公司治理最高標準，獨立董事占全體董事超過40%，審計委員會及薪資報酬委員會外，成立提名委員會、永續發展委員會及風險管理委員會等功能性委員會。永續發展委員會下設企業永續辦公室及永續長，彰顯公司落實永續發展的決心。在實踐董事性別平衡政策方面，元大金控集團國內各公司於今年重新選任董事或監察人後，女性董事占比超過三分之一以上的家數高達10家。

元大金控積極響應「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」，深獲國內外專業機構肯定，連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜；蟬聯中華公司治理協會「CG6014(2023)公司治理制度評量」特優認證。

在證交所公司治理評鑑前5%的39家上櫃公司中，元大期貨是唯一的金融業者，足證其誠信經營與永續治理的卓越表現。元大期貨為深耕海外市場，元大國際（新加坡）已取得新加坡主管機關資本市場服務牌照（Capital Markets Services Licence）及新加坡交易所交易結算會員資格，預計今年下半年開業營運。與台北總公司及元大期貨（香港）攜手打造「亞洲期貨金三角」，積極拓展國際業務，深化亞洲區域市場布局，展現元大期貨邁向國際化的決心與實力。

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