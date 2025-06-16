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新台幣升勢再起 哈日族喜迎近一年最甜換匯價

中央社／ 台北16日電
新台幣再展強勁升勢，挑戰29.5元關卡。圖／聯合報系資料照片
新台幣再展強勁升勢，挑戰29.5元關卡。圖／聯合報系資料照片

新台幣再展強勁升勢，挑戰29.5元關卡，也讓哈日族再次迎來超甜換匯價格。根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低觸及0.2081，改寫近一年最低紀錄。

新台幣經歷近一個月的盤整，上週再啟升勢，擺脫膠著已久的29.9元價位，直奔29.5元關卡。匯銀人士分析，隨著市場對美國聯準會降息預期加深，美元偏弱的格局大致底定，亞幣穩步走升，新台幣又有熱錢湧入、出口商拋匯等因素助攻，升幅相對強勁。

儘管以伊衝突升溫，避險情緒推升美元走揚，不過新台幣今天逆勢走強，盤中大漲逾1.5角，最高升抵29.514元，日圓則呈現小貶，一來一往之下，新台幣換日圓的價格更具吸引力。

根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天最低觸及0.2081，是去年7月中旬以來、近1年最低紀錄。

若和今年4月22日的換匯高點0.2351相比，同是新台幣5萬元旅費，今天可換得24萬269日圓，足足多了逾2.7萬日圓，划算不少。

日圓 新台幣

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