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上海商銀獲公司治理評鑑前5%殊榮 展現多方面深耕成果

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）榮獲2024年度「公司治理評鑑」上市公司前5%殊榮，展現在治理制度、資訊揭露與永續發展等多方面的深耕成果，持續受到市場高度肯定。

本次公司治理評鑑涵蓋1,754家上市櫃公司，評鑑指標聚焦於「強化董事會結構與運作」、「推動永續發展」、「維護股東權益與平等對待股東」及「提升資訊透明度」四大核心構面。上海商銀能在競爭激烈的評比中取得前5%的榮譽，凸顯具體落實治理制度與文化的執行力。

為強化董事會職能與治理效能，上海商銀定期委由外部獨立機構或專家團隊評估董事會績效，透過第三方視角檢視決策與監督機制。同時，於董事會層級設立「審計暨永續委員會」，提升永續議題的重要性，確保永續文化由上而下落實至營運層面。

在與利害關係人的溝通方面，上海商銀每年定期發布《永續報告書》，揭露在公司治理、環境、社會等面向的策略與成果，讓投資人與社會大眾能掌握其核心理念與發展方向。透過官網專區、法說會及問卷調查等方式，持續回應各界關注，實踐積極溝通與資訊揭露的作為，建立市場與大眾的長期信任。上海商銀表示：「良好的公司治理是企業永續的基石。未來，我們將持續秉持誠信、穩健與透明的原則，深化治理體質、善盡企業責任，與各方利害關係人共創長期價值。」展望未來將持續強化治理作為與永續實踐，朝向亞太地區最卓越的華人銀行邁進。

董事 上海商銀

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