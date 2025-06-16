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什麼情況下台灣央行會降息？ 國泰台大產學合作計畫教授這樣說
國泰金（2882）16日舉行第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，國泰金與台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授表示，下半年景氣不確定性升高，主要央行降息應對景氣風險，油價下跌亦緩和通膨壓力，若台灣景氣明顯降溫至零成長甚至負成長，則台灣央行或將跟進外部央行降息半碼。
徐之強教授表示，如果下半年台灣的經濟成長率連2季年增出現負成長，則央行降息的機率就很高了。今年前5月民間消費明顯表現不佳，而房市交易量也下滑，預期央行不會再採取進一步的選 擇性信用管制，但由於房價仍處於高原區，因此央行也還不會採取永寬選擇性信用管制措施。 至於聯準會（Fed）方面，徐之強教授認為今年9月降息1碼的機率有八成。
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