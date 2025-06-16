亞洲資產管理中心高雄試點首發 安永：2指標增添柴火

高雄亞灣區入選臺灣首個亞洲資產管理中心試辦專區，預計最快7月上路，安永聯合會計師事務所16日指出，臺灣近十年已累積逾30兆元超額儲蓄，是發展資產管理中心的活水，而高雄具有二大經濟指標更增添柴火，對於專區繁榮至為關鍵。

臺灣2024年超額儲蓄擴大至4兆元，近十年累計超額儲蓄更超過30兆元，妥善運用及管理超額儲蓄，可望成為臺灣發展資產管理業務的一大助力。無獨有偶，國銀財富管理業務發展進入白熱化，也是臺灣邁向亞洲資產管理中心的另一支柱。

這個支柱可從官方統計看見端倪，金管會已核准15家銀行辦理高資產財富管理業務，其中已開辦家數13家，截至今年4月底，高資產戶數已經來到1萬4,045戶，高資產戶資產管理規模（AUM）也來到了1兆5,739億元新高，顯示國銀承作高資產財富管理業務方興未艾。

有超額儲蓄、高資產管理業務做為臺灣發展亞洲資產管理中心的墊腳石，高雄亞灣區是憑藉何種優勢成為首個試辦專區？安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔指出，高雄作為臺灣南部的經濟重鎮，擁有完善的基礎設施和產業資源，同時也積極推動金融創新，搭配多項政策激勵措施，這些因素使得高雄在競爭中脫穎而出，成為首個試辦城市。

林志翔分析，從二大關鍵經濟指標，更可以看出高雄發展資產管理中心的戰略性地位，包括第一個指標「商業活動熱絡，營利事業銷售額逾6兆元」，高雄2024年營利事業銷售額突破新臺幣6兆元，創下歷史新高，該金額也是全臺排名第三。高雄近年推動各項重大建設、發展城市經濟及觀光，加上高科技產業逐步投資落腳高雄，進一步帶動商業榮景。當企業獲利提升，回饋員工加薪，又帶動整體消費力提升以及稅收成長，有利於重大建設加速推動，形成經濟正向循環。

第二指標則是「隱形冠軍企業扎根 ，工廠營業額破3兆元」，高雄不僅在商業領域表現強勁，其工業實力同樣不容忽視。根據經濟部統計，高雄地區工廠家數8,055家，營業額在全臺名列第二位，2023年全年營業收入高達3兆371億元。當中不少隱形冠軍企業在此扎根，強大的製造業動能所帶動的經濟、就業與財富榮景，也為資產管理中心發展增添不小火力。

林志翔指出，許多南部中小企業與隱形冠軍企業正處於國際化與資本市場調整的「轉型」關鍵期，不少家族企業傳承與永續經營的迫切議題要面對。安永家族辦公室累積多年實務經驗，可提供家族傳承規劃、永續發展等專業建議，在高資產服務中對跨境稅務與治理規劃，與金融機構形成策略性互補。安永結合全球資源，並於高雄成立在地服務團隊，將與進駐亞灣區的金融機構進一步合作，共創資產管理新頁。

商品推薦