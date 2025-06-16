聽新聞
0:00 / 0:00
臺企銀聲明積極響應政府政策 持續支持新青安貸款
臺企銀（2834）今天指出，臺企銀重視企業社會責任，全力支持政府各項政策，自新青安貸款開辦以來積極配合推動，協助無自有住宅家庭購屋自住，凡借款人本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，即可提出申請。
臺灣企銀辦理新青安貸款均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾的信用狀況、負債所得比及還款能力等條件綜合評估。為協助民眾審視財務能力及控管財務風險，臺灣企銀主動關懷及提醒申貸民眾，須審慎評估本身財務條件，避免市場波動風險影響其還款能力，以維護良好信用、兼顧生活品質。
臺灣企銀關心民眾權益與信用安全，將秉持「同理為心、專業審慎」的精神配合政府政策，提供有力的金融後盾，對於任何貸款疑義，歡迎洽詢客戶服務專線或各地營業單位，由專人協助評估與說明。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪房價創新高的房子...買了不會輸？專家曝「自己不買」2原因：套牢是必然
▪新招詐騙？買方拿房貸卻不撥款 賣方竟慘遭拍賣損失
▪六都房價不再飆漲、高雄下跌！專家解析「穩中有跌」：短期內不易大漲
▪傳周杰倫砸30億買下小巨蛋豪宅4層 網酸：建商廣告文又來了
▪下波房產主流「AI 科技宅」？ 四圖秒懂全台四大矽谷
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言