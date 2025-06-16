臺企銀聲明積極響應政府政策 持續支持新青安貸款

臺企銀（2834）今天指出，臺企銀重視企業社會責任，全力支持政府各項政策，自新青安貸款開辦以來積極配合推動，協助無自有住宅家庭購屋自住，凡借款人本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，即可提出申請。

臺灣企銀辦理新青安貸款均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾的信用狀況、負債所得比及還款能力等條件綜合評估。為協助民眾審視財務能力及控管財務風險，臺灣企銀主動關懷及提醒申貸民眾，須審慎評估本身財務條件，避免市場波動風險影響其還款能力，以維護良好信用、兼顧生活品質。

臺灣企銀關心民眾權益與信用安全，將秉持「同理為心、專業審慎」的精神配合政府政策，提供有力的金融後盾，對於任何貸款疑義，歡迎洽詢客戶服務專線或各地營業單位，由專人協助評估與說明。

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