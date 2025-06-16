新光盃熱門街舞大賽不斷創新 首度移師台北體育館

街舞圈熱門盛事，2025「新光盃熱門街舞大賽」 即將點燃暑假激情。賽事即日起至7月10日開放報名，線上海選賽事報名同步開跑，並定於7月19日、20日展開初賽，8月16日進行決賽。為提供選手們更寬闊的熱身及備賽場地，今年初賽將首度移師至台北體育館舉行，並在現場設置結合嘻哈元素的攤位，期盼提供選手們一個國際型的嶄新舞台，歡迎各界街舞高手共襄盛舉，踴躍報名一展身手。

邁入第22屆的「新光盃熱門街舞大賽」，是國內首家私人企業獨資舉辦、歷史最悠久的街舞賽事。作為推動街舞運動的先行者，新光盃不斷跟隨趨勢脈動，創新突破賽事規模，堅持為熱愛街舞的大小朋友們打造具備國際規格的圓夢舞台，至今已有超過1.3萬人次的大小朋友，曾在賽事中盡情揮灑青春與汗水，更創造許多令人難忘的精彩畫面。

而本屆賽事依舊豐富，分為排舞及霹靂舞競賽，並延續去年新設的「B-GRIL」女子霹靂舞項目，鼓勵所有女性透過舞蹈展現自我，開創無限可能，賽事總獎金高達136.5萬元。

「新光盃熱門街舞大賽」與時俱進，長期致力成為全國最具創新性的街舞大賽。自2017年起首創國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，為國爭光；引進香港、加拿大等國際知名舞者來台擔任評審，將國際視野引進台灣；於2021年起，更新增霹靂舞Battle 1 On 1賽事，並引進國內大賽首個奧運標準「OMÉGA 國際評分系統」，打造身歷其境國際比賽場館的感受，讓選手及觀眾都能更沉浸賽事氛圍；2022年另推出結合街頭藝術與街舞的NFT，並將收益用於偏鄉街舞教學推廣，讓更多潛力青少年也能有追求夢想的機會，促使街舞文化在國內持續深耕茁壯。

「新光盃熱門街舞大賽」去年新設「B-GRIL」女子霹靂舞項目，最終由有舞界「小戴資穎」之稱的許馥雅奪得首屆冠軍，同時許馥雅也在去年成為台灣首位以霹靂舞甄審入學進入台灣師範大學體育與運動科學系的學生，明年將有機會披上國家戰袍出2026名古屋亞運。顯示街舞這項運動早已從街頭走向學術殿堂，未來也期待透過新光人壽一路的堅持與革新，讓更多的選手都能在新光盃跳出自己的舞動人生，在舞台上及各國際賽事中大放異彩。

商品推薦