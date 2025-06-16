新保助永豐銀行打造 AI 智慧門禁新標竿

配合政府打擊詐騙，強化金融安全，新光保全協助永豐銀行導入「AI臉部辨識門禁管理方案」，透過AI臉部辨識機串接門禁管制，將ATM服務區的自動門「鎖上」，消費者需露出完整全臉才能「開門」進入，守護民眾財產安全，實現金融防詐的新典範。

根據金管會銀行局統計，全台灣自動櫃員機（ATM）超過30,000台，臨時需要提領現金相當便利，卻也讓詐騙集團相對容易取款。新光保全指出，ATM自動服務區通常沒有門禁，而「車手」往往戴著口罩、墨鏡，甚至安全帽進入提款，造成警方追緝困難。

永豐銀行導入的這套「AI臉部辨識門禁管理方案」，可在一秒內辨識消費者是否「全臉入鏡」，若戴有帽子、口罩或太陽眼鏡等物品，必須先行移除後，才能「開門」進入操作ATM，可望降低偽裝車手進入機率，達到預警與嚇阻作用，有助後續執法單位追查。

新光保全表示，為顧及多元使用者需求，門禁系統具備中英文語音提示。此外，人臉辨識機的攝影機廣角特性，讓輪椅族也能方便使用，使用者友善，展現對社會友善的服務理念，也符合現代金融機構對「智慧×包容」的服務標準。

新光保全指出，該系統兼具便利性與穩定性，在銀行業引發高詢問度，未來該系統將有望拓展應用至企業大樓、醫療院所、智慧園區等多元場域，並結合出入紀錄系統與異常事件通報，形成更全面的預警管理系統。新光保全補充，此系統可快速判斷人員五官是否清楚展露，未來配合相關法規，有望搭配後端資料進行異常行為比對與風險等級判斷，主動觸發警示機制，使傳統門禁從「靜態守門」進化為「智慧決策」，展現防詐科技的實質應用價值。

金管會於今年2月曾邀集銀行業者，提出包括「提款全臉辨識」等建議，鼓勵銀行導入更先進的防詐措施。新光保全此次協助永豐銀行導入的解決方案，正回應政策倡議，強化ATM端的識別能力與偵測效能，補足既有防線不足之處。 「露出你的真面目」新光保全AI人臉辨識守護ATM安全。業者提供

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