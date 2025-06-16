快訊

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

元大銀打造資金避風港 三大存款專案一次到位

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大銀三大存款專案一次到位。（元大銀提供）
元大銀三大存款專案一次到位。（元大銀提供）

在全球政經局勢不確定性升高的背景下，資產配置與風險管理成為投資人關注焦點，為了兼顧「靈活」與「穩健」，不少投資人傾向擁抱現金及定存避險。元大銀行洞察客戶需求，推出三大存款專案，分別為「美利亨通」美元定存、「財源廣進」新臺幣定存及「活利躍升」臺外幣活存。透過此三大專案，元大銀行為投資人提供穩健收益的新選擇，尤其在當前震盪市況下，無疑是資金停泊的最佳避風港。

「美利亨通」美元定存專案，主打短中期利率優勢，即日起至6月30日止，單筆最低起存金額為1,000美元以上之新資金，就能依存期享有年利率優惠，最高享1個月期5%、3個月期4.2%、6個月期4.0%年利率優惠，而且透過他行匯入的新資金還免收匯入款手續費，滿足投資人不同的資金彈性及需求。

而想要透過新臺幣穩健收息的話，「財源廣進」新臺幣定存專案，即日起至6月30日止，單筆起存金額為新臺幣十萬元以上者，最高享12個月期1.745%年利率優惠。在目前全球經濟不確定性升高、但市場仍尋求穩健收益的氛圍下，這種長天期定存加碼方案，剛好可以兼顧安全感與收益率。

若尚未計畫定存的客戶，也可以參加「活利躍升」臺外幣活期存款專案，符合本專案門檻並於活動期間內於臺外幣帳戶存入，新臺幣新增達10萬元以上新資金，最高享0.675%利率加碼；美元新增達1,000元以上，最高享2.2%利率加碼優惠，額度有限，額滿即止。元大銀行臨櫃即可辦理，若沒時間前往，也能透過數位通路輕鬆操作，只需簡單四步驟：登入元大銀行e櫃檯「存款優惠」、填寫資料、確認資料內容、完成加碼設定。

此三大專案皆可透過元大銀行網路銀行或行動銀行 App 操作完成。不用出門、隨時隨地動動手指，就能完成申辦及設定，做到數位理財零時差。

延伸閱讀

影／無人艇比武在即 海測確定三缺一 獨家直擊暗缺在北市試水

聯發科3奈米 TPU 進度優於預期 大摩喊目標價1,888元、重申優於大盤

阿里山賓館推「福森號蒸汽火車ｘ雲端國度ｘ曙光日出」復古小火車之旅

智通軟體專案 接單熱

相關新聞

新保助永豐銀行打造 AI 智慧門禁新標竿

配合政府打擊詐騙，強化金融安全，新光保全協助永豐銀行導入「AI臉部辨識門禁管理方案」，透過AI臉部辨識機串接門禁管制，將...

元大銀打造資金避風港 三大存款專案一次到位

在全球政經局勢不確定性升高的背景下，資產配置與風險管理成為投資人關注焦點，為了兼顧「靈活」與「穩健」，不少投資人傾向擁抱...

環島上路前先做這件事 才能「騎」全保障、無後顧之憂

隨著夏季旅遊旺季來臨，不少民眾開始規劃「機車環島」之旅，機動性高、可深入探索台灣山海之美的機車旅行，更是許多人人生必做清...

新台幣午盤升6.4分 暫收29.604元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.604元，升6.4分，成交金額7.07億美元

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

根據台灣銀行今日最新出具的金市分析，儘管日前因為美元指數來到三年多來低點使資金回流美元，金價一度回檔，但近日以伊衝突情勢惡化，使金市買盤再度回流，金價在上周五大漲，重返每盎司3400美元之上，今天最新的國際金價的報價是每盎司3438美元，繼續上漲。黃金存摺牌價也一路竄升，6月16日最新賣出價格為每公克3289元，倘若從近期最低點5月15日的3070元起算，一個月之內的黃金存摺牌價已漲了7.1%，比同一期間台股大盤漲幅還要多。

台幣升勢強勁 今日再現29.5關卡保衛戰

台北匯市風雲再起，新台幣匯價今日一早以29.668開出，但在外資熱錢匯入之下，早盤升勢強勁，10時過後更是急升逼近29....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。