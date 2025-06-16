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環島上路前先做這件事 才能「騎」全保障、無後顧之憂

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新安東京海上產險推出「好騎全機車險專案」。（新安東京海上產險提供）
新安東京海上產險推出「好騎全機車險專案」。（新安東京海上產險提供）

隨著夏季旅遊旺季來臨，不少民眾開始規劃「機車環島」之旅，機動性高、可深入探索台灣山海之美的機車旅行，更是許多人人生必做清單之一。新安東京海上產險提醒，機車環島雖自由奔放，但潛藏交通風險，行前除了檢查天氣、路況與機車保養，安全裝備與保險規劃更是環島成功的關鍵。

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，機車不僅是通勤工具，更是不少人圓夢環島的重要夥伴，但同時也是事故風險較高的交通工具。因此建議騎士行前應全面檢修機車，並確保安全帽、防摔衣、護目鏡等配備齊全，最重要的是為自己與同行旅伴備妥充足保險保障。

除法定的機車強制險外，賴麗敏建議應加保「第三人責任綜合保險」、「超額責任險」、「駕駛人傷害附加條款」及「乘客體傷責任保險」，以應對不同情境的風險，新安東京海上產險也推出「好騎全機車險專案」，整合多項保障，打造完整保護網。

舉例來說，若環島途中發生交通事故，對他人造成人身或財損，會先由強制險給付，不足部分由第三人責任保險補足，再由超額責任險承接剩餘金額，有效分攤高額賠償壓力。若駕駛人因單一事故如自摔受傷，也可啟動駕駛人傷害附加條款獲得理賠。乘客如受傷，亦可依序由強制險及乘客體傷責任險支付醫療費用。

新安東京海上產險強調，有備而行才安心，環島夢想實現的同時，也別忘了保險是最強後盾，讓每一次的啟程都多一份安心保障。

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