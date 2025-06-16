快訊

妻子懷孕生子拒行房 退役士官狼爪竟伸向國一小姨子

現實版007的上司！英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

新台幣午盤升6.4分 暫收29.604元

中央社／ 台北16日電
新台幣兌美元早盤最高29.518元。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元早盤最高29.518元。圖／聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.604元，升6.4分，成交金額7.07億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.65元，早盤最高29.518元、最低29.66元。

台幣匯率

延伸閱讀

哲哲0050獲利出清大賺千萬！00687B將領170萬債息：會逆轉勝放著配都舒服

13年前股價衝破1300元成股王　宏達電手機風靡全球如今風光不再

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

路透：央行關切美元賣單

相關新聞

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

根據台灣銀行今日最新出具的金市分析，儘管日前因為美元指數來到三年多來低點使資金回流美元，金價一度回檔，但近日以伊衝突情勢惡化，使金市買盤再度回流，金價在上周五大漲，重返每盎司3400美元之上，今天最新的國際金價的報價是每盎司3438美元，繼續上漲。黃金存摺牌價也一路竄升，6月16日最新賣出價格為每公克3289元，倘若從近期最低點5月15日的3070元起算，一個月之內的黃金存摺牌價已漲了7.1%，比同一期間台股大盤漲幅還要多。

台幣升勢強勁 今日再現29.5關卡保衛戰

台北匯市風雲再起，新台幣匯價今日一早以29.668開出，但在外資熱錢匯入之下，早盤升勢強勁，10時過後更是急升逼近29....

傳辦新青安收入不達標被退件？ 公股銀：配合政策辦理

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行發布新聞稿指出，兆豐銀本於企業社會責任，積極配合政府政策，新青安優惠貸款係為協助國內無自...

環島上路前先做這件事 才能「騎」全保障、無後顧之憂

隨著夏季旅遊旺季來臨，不少民眾開始規劃「機車環島」之旅，機動性高、可深入探索台灣山海之美的機車旅行，更是許多人人生必做清...

新台幣午盤升6.4分 暫收29.604元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.604元，升6.4分，成交金額7.07億美元

元大銀行打造資金避風港 三大存款專案穩健收益一次到位

在全球政經局勢不確定性升高的背景下，資產配置與風險管理成為投資人關注焦點，為了兼顧「靈活」與「穩健」，不少投資人傾向擁抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。