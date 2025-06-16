新台幣午盤升6.4分 暫收29.604元

根據台灣銀行今日最新出具的金市分析，儘管日前因為美元指數來到三年多來低點使資金回流美元，金價一度回檔，但近日以伊衝突情勢惡化，使金市買盤再度回流，金價在上周五大漲，重返每盎司3400美元之上，今天最新的國際金價的報價是每盎司3438美元，繼續上漲。黃金存摺牌價也一路竄升，6月16日最新賣出價格為每公克3289元，倘若從近期最低點5月15日的3070元起算，一個月之內的黃金存摺牌價已漲了7.1%，比同一期間台股大盤漲幅還要多。

2025-06-16 11:12