北富銀、臺北市地政局聯手阻詐 推「地籍異動即時通」

近年房地產詐騙案顯著增加，「地面師」詐騙集團的行騙手法更是層出不窮，令人防不勝防。為能遏阻房地產詐騙發生，保障民眾財產安全，台北富邦銀行與臺北市地政局攜手合作，將「地籍異動即時通」納入房貸申辦流程，民眾到銀行申辦房貸時，可同步申請「地籍異動即時通」，為資產築起更完整的安全防線。

臺北市地政局局長王瑞雲表示，臺北市不動產價值動輒千萬以上，民眾若不慎受騙往往損失巨大。近來「先以假投資名義詐騙現金」再「誘騙抵押房產貸款」，讓受害人繼續投入資金，最後受害人因為還不出貸款「房產被拍賣」而「財屋兩失」的詐騙型態愈來愈猖獗。提醒民眾立即申請「地籍異動即時通」服務，遇到可疑事件保持冷靜，並盡速向地政事務所查證或報警，防範詐騙由自己做起，避免財產損失。

北富銀風控長蔡永原表示，無論是冒名申請或以投資誘騙進行房產抵押，不動產詐騙能否被及時阻止，關鍵就在於獲知訊息的時間差，所有權人若能在第一時間察覺登記異狀，立即通報地政事務所或警察單位，就有機會阻攔犯行，保住名下資產。

有鑑於此，北富銀與臺北市地政局合作，將「地籍異動即時通」融入房貸業務流程之中，民眾在辦理房貸簽約對保時，可同步填寫「地籍異動即時通」申請書，由銀行併同抵押權設定文件一起送臺北市各地政事務所進行後續審核，不僅讓申辦過程更簡單便利，並可提升社會大眾申辦意願，落實守護客戶不動產安全的良善美意，增進全民防詐知能。

「地籍異動即時通服務」申請通過後，所有權人和指定的一位可信任的親友，可以在不動產發生買賣、贈與、調解移轉、設定抵押貸款或權狀遺失補發登記等12項異動時，收到手機簡訊或電子郵件通知，即時掌握自身不動產異動情形，是防範詐騙不可或缺的利器。臺北市地政局呼籲地主、屋主盡速到地政事務所申辦本項免費服務，公私攜手一同維護不動產安全。

以保障客戶權益為使命，北富銀積極投入詐騙防治，與刑事警察局合作研發「AI鷹眼識詐模型」，可透過數據分析和AI分析，提高詐騙案件預警和攔截效率，並與38家銀行同業聯合成立「鷹眼識詐聯盟」，匯聚各界力量向詐騙宣戰。未來，北富銀將繼續發揮金融職能，深化與各界機構的合作，建構出更完善的防詐體系，守護每一位客戶的財產安全，打造更安全、穩定、和諧的金融環境。

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