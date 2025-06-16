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地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

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地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
地緣戰爭不斷致金價大漲，台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤。（路透）
地緣戰爭不斷致金價大漲，台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤。（路透）

根據台灣銀行今日最新出具的金市分析，儘管日前因為美元指數來到三年多來低點使資金回流美元，金價一度回檔，但近日以伊衝突情勢惡化，使金市買盤再度回流，金價在上周五大漲，重返每盎司3400美元之上，今天最新的國際金價的報價是每盎司3438美元，繼續上漲。黃金存摺牌價也一路竄升，6月16日最新賣出價格為每公克3289元，倘若從近期最低點5月15日的3070元起算，一個月之內的黃金存摺牌價已漲了7.1%，比同一期間台股大盤漲幅還要多。

台銀指出，由於以色列突如其來對伊朗核設施及軍方高層發動精準打擊，伊朗不久後也以無人機回 擊，中東局勢快速惡化，市場憂心恐釀成更大規模的區域衝突，使避險情緒驟升，金價在避險買盤強力簇擁下一度漲至3444.06美元，後收斂至3425美元附近整理。

對於這幾天金價的變化，台銀分析，在以色列第一次攻擊之後，由於之後伊朗尚未做出激進反擊，且法國外長及歐盟執委紛紛呼籲中東各方克制，再加上美元指數短線跌深至3年多低點吸引部分市場避險資金回流，推動美元指數反轉彈升回98.5之上，在部分資金回流美元影響之下，短暫壓抑金價上漲動能，使金價漲勢回落至3410-3425美元區間波動。然而，之後以色列又繼續對伊朗西北部城市發動攻擊，伊朗官方隨即表明報復即將展開，這使避險資金再推動新一波的金價漲勢，最高漲至3446.62 美元，但之後美國6月密大消費者信心初值大幅跳升至60.5，為年內最大單月漲幅，同時短期通膨預期大幅下滑，因此，再使金價小幅回落震盪於3420-3440美元之間，最後報價為3432.19美元，較上周四最後報價3,384.05美元，上漲48.14美元，漲幅1.42%。

對於機構最新的金價預期，台銀也引述瑞士銀行（UBS）的看法指出，儘管金價自3500美元高點回落後以來呈現盤整，但看漲黃金的情緒沒有改變，且即使交易量相對較低，黃金也可能出現顯著的價格波動；而道明銀行（TD Bank）則表示，受中東緊張局勢升級，在潛在的地區不穩定局勢下，將黃金一個月目標價設定為3650美元。而全球17檔主要黃金ETF（指數型股票基金），2025年6月12日持有數量增加5.646公噸，為 2,759.3499公噸，全球最大的SPDR黃金ETF，2025年6月13日持有數量亦增加2.58公噸，為940.49公噸。

金價

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