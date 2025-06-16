台幣升值理財解方 台壽「臻鑽發發」外幣變額壽險

新台幣近期持續走升，身處職場與家庭夾縫的「三明治族」，白天拚事業、晚上照顧家庭，長期面臨生活與財務壓力，如何在保障家庭與累積資產間取得平衡？為協助這類族群提升財務韌性，台灣人壽建議，可透過「台灣人壽臻鑽發發（外幣）變額萬能壽險」，以其三大特色「低成本、穩保障、活配置」，打造兼顧風險防護與財富管理的保險規劃。

首先，在「低成本」方面，「臻鑽發發」保費計算採用第六回生命表為基礎，等同於依照更新的生命期望值進行費率計算，有助降低投保成本，讓保戶以較少資金即可獲得足額壽險保障。

其次，於「穩保障」層面，「臻鑽發發」提供戊型保單選項，在保戶發生身故等風險事件時，至少可返還累積已繳保費（扣除累積提領金額），讓保障兼顧基本投資安全性，兼顧家人長遠安穩。

第三，「活配置」則是「臻鑽發發」的一大亮點，提供超過300檔投資標的，涵蓋基金、ETF與全權委託帳戶，並支援線上免手續費轉換，協助保戶掌握市場時機、彈性調整資產配置，並可於市場低點加碼追加保費，提升資產累積效益。

此外，該商品設計亦強調資金運用彈性，第4年起無解約費用，第2及第3保單年度內，首次部分提領帳戶價值10%以內也免收手續費，滿足短期資金需求。