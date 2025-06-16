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元大銀行打造資金避風港 三大存款專案穩健收益一次到位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行打造資金避風港，三大存款專案，穩健收益一次到位。（元大銀行/提供）
元大銀行打造資金避風港，三大存款專案，穩健收益一次到位。（元大銀行/提供）

在全球政經局勢不確定性升高的背景下，資產配置與風險管理成為投資人關注焦點，為了兼顧「靈活」與「穩健」，不少投資人傾向擁抱現金及定存避險。元大銀行洞察客戶需求，推出三大存款專案，分別為「美利亨通」美元定存、「財源廣進」新臺幣定存及「活利躍升」台外幣活存。透過這三大專案，元大銀行為投資人提供穩健收益的新選擇，尤其在當前震盪市況下，無疑是資金停泊的最佳避風港。

「美利亨通」美元定存專案，主打短中期利率優勢，即日起至6月30日止，單筆最低起存金額為1,000美元以上的新資金，就能依存期享有年利率優惠，最高享一個月期5%、三個月期4.2%、六個月期4.0%年利率優惠，而且透過他行匯入的新資金還免收匯入款手續費，滿足投資人不同的資金彈性及需求。

想要透過新台幣穩健收息的話，千萬別錯過「財源廣進」新臺幣定存專案，即日起至6月30日止，單筆起存金額為新台幣10萬元以上者，最高享12個月期1.745%年利率優惠。在目前全球經濟不確定性升高、但市場仍尋求穩健收益的氛圍下，這種長天期定存加碼方案，剛好可以兼顧安全感與收益率。

若尚未計畫定存的客戶，也可以參加「活利躍升」台外幣活期存款專案，符合該專案門檻並於活動期間內於台外幣帳戶存入，新台幣新增達10萬元以上新資金，最高享0.675%利率加碼；美元新增達1,000元以上，最高享2.2%利率加碼優惠，額度有限，額滿即止。元大銀行臨櫃即可辦理，若沒時間前往，也能透過數位通路輕鬆操作，只需簡單四步驟：登入元大銀行e櫃檯「存款優惠」、填寫資料、確認資料內容、完成加碼設定。

隨著全球貿易環境充滿變數的時代，理財更需要精準、彈性與便捷性，元大銀行不只在平台上提供更便捷的體驗，也讓存款產品更靈活多元，此三大專案皆可透過元大銀行網路銀行或行動銀行 App 操作完成。不用出門、隨時隨地動動手指，就能完成申辦及設定，真正做到數位理財零時差。

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