「超級央行周」登場 新台幣開升1.8分、持續走升恐再測29.5元

市場押注聯準會將從9月起連續兩次降息，使上周美元承壓。台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以29.65元開盤，小升1.8分。盤中匯價緩步走升，開盤1小時內最高匯價來到29.6元，升值6.8分。今天新台幣匯價從開盤後的走勢判斷，恐再測29.5元心理關卡。

本周迎來「超級央行周」，日本央行、美國聯準會（Fed）及台灣央行將先後召開利率決策會議，市場關注焦點集中在三大央行對當前經濟情勢的政策回應。近期美國公布的經濟數據憂喜參半，但通膨降溫趨勢尚未明朗，加上美中關稅戰陰霾未散，且以哈衝突恐擴大至伊朗，引發地緣政治風險升溫，使各國央行更傾向維持觀望立場。

市場普遍預期，美日台三大央行在本輪會議中均可能按兵不動，維持現行利率不變。聯準會是否釋出今年降息時點的更多訊號，將牽動全球金融市場情緒。美國5月生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，市場押注聯準會將從9月起連續兩次降息，使美元承壓。

今早美元指數持穩於98以上區間震盪，呈現整理格局，亞洲主要貨幣對美元則呈現漲跌互見態勢，反映資金對於區域經濟與風險的分歧看法。市場靜待央行決策後釋出的政策聲明與未來利率路徑指引，以掌握資產配置方向。

上周新台幣隨非美貨幣上揚，連續突破29.9、29.8以及29.7整數關卡。上周五新台幣匯價以29.668元收盤，一周升值2.63角。