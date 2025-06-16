快訊

40歲後沒發胖卻顯老？專家曝「關鍵飲食組合」：怎麼吃決定外貌年齡

113年十大死因出爐！癌症連續43年居首 「蓄意自我傷害」重返前十名

川普擋下以色列暗殺伊朗最高領袖！ 美方暗示踩「1紅線」才考慮

「超級央行周」登場 新台幣開升1.8分、持續走升恐再測29.5元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

市場押注聯準會將從9月起連續兩次降息，使上周美元承壓。台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以29.65元開盤，小升1.8分。盤中匯價緩步走升，開盤1小時內最高匯價來到29.6元，升值6.8分。今天新台幣匯價從開盤後的走勢判斷，恐再測29.5元心理關卡。

本周迎來「超級央行周」，日本央行美國聯準會（Fed）及台灣央行將先後召開利率決策會議，市場關注焦點集中在三大央行對當前經濟情勢的政策回應。近期美國公布的經濟數據憂喜參半，但通膨降溫趨勢尚未明朗，加上美中關稅戰陰霾未散，且以哈衝突恐擴大至伊朗，引發地緣政治風險升溫，使各國央行更傾向維持觀望立場。

市場普遍預期，美日台三大央行在本輪會議中均可能按兵不動，維持現行利率不變。聯準會是否釋出今年降息時點的更多訊號，將牽動全球金融市場情緒。美國5月生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，市場押注聯準會將從9月起連續兩次降息，使美元承壓。

今早美元指數持穩於98以上區間震盪，呈現整理格局，亞洲主要貨幣對美元則呈現漲跌互見態勢，反映資金對於區域經濟與風險的分歧看法。市場靜待央行決策後釋出的政策聲明與未來利率路徑指引，以掌握資產配置方向。

上周新台幣隨非美貨幣上揚，連續突破29.9、29.8以及29.7整數關卡。上周五新台幣匯價以29.668元收盤，一周升值2.63角。

美國聯準會 日本央行 新台幣

延伸閱讀

Fed今年恐只降息一次 以伊衝突火爆讓這一風險大增

資金持續青睞 非投資等級債下半年展望正向

美國聯準會 本周可能放鷹

2025下季投資熱區揭曉 美歐台印股市最被看好

相關新聞

傳辦新青安收入不達標被退件？ 公股銀：配合政策辦理

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行發布新聞稿指出，兆豐銀本於企業社會責任，積極配合政府政策，新青安優惠貸款係為協助國內無自...

新台幣開盤升1.8分 為29.65元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.65元開盤，升1.8分

保險小百科／展期定期險 保戶添彈性

人生際遇難料，可能難免會遇到手頭緊、保費繳不出來的時候，或是繳了幾年保費後，發現無力負擔，非不得已情況下，保戶除了解約之...

女性專屬保單 強化防護網

現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於家庭、職場或健康等多重壓力，為了全面守護女性的身心健康，國泰人壽、南山人壽等保險公...

「終身醫療」分紅保單 退休靠山

內政部2023年簡易生命表顯示，女性平均餘命為83.74歲，較男性高出了6.8歲；而保誠人壽2024年退休大調查結果說明...

專家教你保／善用保險傳承資產 一舉數得

許多民眾往往認為，只有高資產族或是有配偶的子女，才需要具備資產傳承規劃，多數人也認為年輕時不需要考慮，可以等老了再處理資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。