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傳辦新青安收入不達標被退件？ 公股銀：配合政策辦理

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行提醒欲申辦新青安貸款的購屋民眾，審慎評估本身財務條件。圖/本報系資料照片
兆豐銀行提醒欲申辦新青安貸款的購屋民眾，審慎評估本身財務條件。圖/本報系資料照片

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行發布新聞稿指出，兆豐銀本於企業社會責任，積極配合政府政策，新青安優惠貸款係為協助國內無自有住宅的首購族群，為購屋自住的居住權益所提供利率，寬限期及貸款年限等優惠措施，以利減輕民眾資金負擔，因此若本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。

兆豐銀表示，公股銀行承辦新青安優惠貸款，均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾的信用狀況、收支比及還款能力等條件，辦理核貸。

基於關懷民眾及維持居住正義，兆豐銀行溫馨提醒欲申辦新青安貸款的購屋民眾，因購屋貸款資金龐大，宜建立健全的收支計劃，審慎評估本身財務條件，避免房市波動風險影響還款能力，以維護良好信用及兼顧生活品質。

新青安房貸

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