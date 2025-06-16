以伊戰爭升溫 最糟將出現史詩級石油危機 油價至少衝到130

以色列、伊朗兩國戰爭緊張局勢在周末持續升溫，台新投顧周末加班緊急沙盤推演國際油價三情境，率先投顧業推出第一份以伊戰爭相關報告。該報告顯示，伊朗對荷姆茲海峽可能採取的三種行動情境，最可能的情境是採取低強度騷擾，油價將維持在每桶80～85美元區間；而若全面封鎖海峽，將出現「史詩級的石油危機」，油價短期內可能衝向每桶130美元甚至更高。

進一步看台新投顧推測的伊朗對荷姆茲海峽戰略三情境，第一種是低強度騷擾，發生機率最高，即伊朗增加在海峽附近的軍事演習，革命衛隊快艇對過往商船進行騷擾、查問甚至短暫扣押，並頻繁發表威脅言論。航運保險費率大幅上升，布蘭特油價將在每桶80至85美元區間內波動，高於正常水平，但不會失控。後續若地緣政治風險淡化，仍有回落空間。

第二種是有限度攻擊，發生機率為中等可能性，伊朗或其代理人對特定國家的油輪發動有限度的、可否認的攻擊，或攻擊沙烏地、阿聯酋等國的陸上石油設施。油價可能在短時間內迅速突破100美元，如果衝突得到控制，價格可能回落至90美元區間。

第三種是全面封鎖，發生機率最低，但一旦發生衝擊性最高，情境推演為伊朗試圖通過大規模布雷、部署反艦導彈和海軍力量，完全切斷荷姆茲海峽的航運。這將是「史詩級的石油危機」，每天約2000萬桶的供應將從市場上消失。油價短期內可能衝向每桶130美元甚至更高。

對於荷姆茲海峽處於關鍵地位的原因，台新投顧分析，荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是連接波斯灣與阿曼灣的唯一水道，其戰略重要性無與倫比，任何對荷姆茲海峽航運的干擾，哪怕是短暫的，都將立即引發全球性的供應恐慌和價格飆漲。在1980-1988年的兩伊戰爭期間的「油輪戰爭」中，雖然雙方互相襲擊在波斯灣航行的油輪，但市場表現出了強大的適應能力。即使在長期的低烈度軍事衝突和騷擾下，只要沒有發生全面的、持續的海峽封鎖，市場參與者會通過價格機制和風險管理手段找到新的平衡，從而避免最壞情況的發生。

不過，台新投顧進一步指出，伊朗的戰略決策面臨巨大困境。因伊朗擁有封鎖荷姆茲海峽的能力不等於會使用這種能力。對伊朗而言，封鎖行動將形同「經濟自殺」，同時也會嚴重損害其最重要的經濟夥伴—中國的利益，中國是波斯灣石油的最大買家。此外，封鎖海峽幾乎肯定會被美國視為戰爭行為，引發美國及其盟友的壓倒性軍事反擊。

至於油價對於台股的影響，台新投顧副總經理黃文清分析，目前台股消息面是關稅戰變數尚未塵埃落定，不確定性恐拖累實質投資速度，最新又傳出以伊危機；基本面面臨關稅戰導致美商提前拉貨，出口與營收維持高成長，但下半年恐旺季不旺；籌碼面是成交量未能持續放大，投信續買且略見擴大，但外資買盤不連貫，6月初迄今仍呈現賣超；評價面則是本益比已高於長期均值，且近期台股盈餘成長率遭下修，不利於本益比擴張。

黃文清表示，本周須觀察以伊戰爭及Fed動向，台股在22,000點以上套牢區至少需3,500億元以上日均量才有機會化解，整理過後有望重返年線。