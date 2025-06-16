投資大趨勢論壇周三登場／中國信託投信投資部協理唐祖蔭 創新科技 磁吸資金

受關稅、地緣政治等不確定性風險衝擊，全球投資市場短線震盪不止，促使「聰明錢」轉向具長線發展的顛覆式創新產業。中國信託投信投資部協理唐祖蔭表示，受惠AI科技應用全面擴散，以及美國企業財報優於預期、金融監管鬆綁、降息循環延續、穩定幣法案過關等五利多，資金持續布局未來創新科技領域。

經濟日報將於18日舉辦「2025投資大趨勢論壇 解碼ETF致勝策略」，唐祖蔭將以「女股神的啟示 主動創新你的美股投資」為題，發表專題演講。唐祖蔭擔任即將掛牌的台灣首檔海外主動式ETF－中信ARK創新主動式（00983A）經理人，對顛覆式創新產業多所研究，建議投資人可趁當前美股動能升溫，搭配政策推力、基本面支撐與創新科技趨勢齊備之際，將顛覆式創新產業納入資產配置，把握下一波全球科技應用成長的黃金契機。

唐祖蔭分析，美國消費者信心指數也在5月觸底反彈，經驗顯示該指數與標普500指數具有一定正相關，有利美股短期走勢。

AI投資當中，過去幾年市場大多聚焦AI於科技領域的技術突破，不過，他強調，AI不再只是科技業專利，超過四成的標普500企業已連續五季在財報中提及AI，甚至連通訊服務、金融、非核心消費等多元產業，皆將AI視為發展重心，代表AI技術已深入各行各業，推動全產業價值鏈升級，相關概念股未來成長可期。

此外，他表示，政策面相關利多包括美國金融監管有望鬆綁、降息循環持續推進，並通過穩定幣相關法案，為數位資產與創新金融應用鋪路。卡位AI、區塊鏈、雲端運算、生技醫療等新興科技領域，挑選可布局全球顛覆式創新產業的主動式海外股票型ETF，可搭上長線投資順風車。