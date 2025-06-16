投資大趨勢論壇周三登場／富邦投信投資策略師徐翊達 股債配置 迎新篇章

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
富邦投信投資策略師徐翊達。富邦投信／提供
富邦投信投資策略師徐翊達。富邦投信／提供

美國近期先後與英國、中國大陸達成新一輪貿易協議。富邦投信投資策略師徐翊達指出，關稅衝擊正逐步和緩，在全球貿易基本面重回正軌的同時，股債配置迎來新篇章，未來市場焦點將轉向川普政府即將提出的2026財政年度預算案。

經濟日報將於18日在台北寒舍艾美酒店舉辦「2025投資大趨勢論壇 解碼ETF致勝策略」，攜手元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，共同前瞻下半年全球投資市場趨勢。徐翊達將以「市值型ETF的機會 大型股與動能的完美結合」為題進行專講。

徐翊達表示，預期川普政府仍將提出大幅削減財政支出的計畫，市場將密切關注其實際刪減幅度。同時，川普對烏克蘭重建計畫的推動，也可能連帶帶動歐洲地區基礎建設與產業需求回升，為全球循環性產業注入新動能。

展望下半年，企業獲利將成為觀察重點。由於上半年企業為規避關稅而提前備貨，帶動進出口營收成長，但這種提前需求將消退，下半年將考驗廠商是否能將增加的成本成功轉嫁至終端消費者，同時維持銷售量。

徐翊達指出，除非AI在消費端出現具顛覆性的殺手級應用，否則單一題材將難以主導市場，未來市場走勢將更多元。在此背景下，傳統市值型ETF仍具穩定性，但「動能＋市值」策略型ETF可望更靈活掌握趨勢，捕捉政策與產業變遷中的潛力股。

對於債券市場，徐達則持相對樂觀態度。他認為，當前美國10年期公債殖利率仍維持在4.5%左右，具有高度吸引力。隨著美國政府債務擴張壓力受到關稅收入與支出緊縮控制，美債體質正朝健康方向發展，無論是否降息，債券息收仍是穩健資金的首選。

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圖／經濟日報提供
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