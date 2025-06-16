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代辦貸款假冒銀行還找法院強制執行 金管會提醒勿上當

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

代辦公司冒用銀行之名作業務，竟然還找法院對民眾強制執行？據了解，金管會受理許多民眾申請陳情代辦冒名銀行招攬貸款業務爭議，調查發現代辦公司冒名銀行，民眾事後發現代辦並非銀行欲取消委任、不願支付代辦費時，竟遭代辦找法院申請支付命令對民眾採取強制執行，光是一家代辦公司申請支付命令、動用強制執行的件數就超過八十家。

金管會強調，民眾有資金需求就直接找銀行，千萬不要以「有償委任」方式委託第三人處理，金管會早已規定金融機構不得受理代辦貸款業者轉來的貸款案件，並禁止金融機構職員私下受理，因此只要任何「代辦公司」，或是用「理財顧問公司」之名，聲稱要為民眾向銀行接洽貸款業務的，民眾千萬不要上當。

金管會發現，這家冒用銀行名號的代辦公司，是透過網路或Line等社群通訊軟體，公開聲稱可協助民眾代為向銀行申請貸款，民眾事後如欲取消委任，卻被要求支付顧問費，如民眾不願支付，該公司就向法院提出支付命令申請。

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