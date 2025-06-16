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金融業對陸曝險續降 保險降幅最大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金融業續收縮對陸曝險。據金管會截至2025年4月底統計，金融三業對陸曝險降到8,769.5億元續寫史上新低。路透
金融業續收縮對陸曝險。據金管會截至2025年4月底統計，金融三業對陸曝險降到8,769.5億元續寫史上新低。路透

據金管會統計，截至四月底止，金融三業（銀行、證期投和保險業）大陸曝險金額分別為銀行業八一三二點○一億、證券業一一三點四九億、保險業五百二十四億，合計共八七六九點五億，較三月底曝險金額再減少一七六點二億元，其中以銀行減少金額規模最大，四月單月再減一二二點七九億元，較去年同期相比更減少逾千億元，銀行業的曝險占淨值比也從三月底百分之十七點六再降至百分之十七點二，保險的曝險金額則較去年同期的七百卅三億減少百分之廿九，減幅是三業中最大。

金管會銀行局指出，國銀對大陸曝險減少主要和大陸經濟成長趨緩、債務及不動產風險增加等三大原因有關。

統計顯示，銀行業四月底曝險金額八一三二億，和去年同期相比減少一四五二點六七億元，減幅百分之十五點一六，倘若和三月底相較，月減一二二點七九億元。不過，上述授信部位未包括「子行」的曝險，金融圈人士指出，實際的國銀大陸據點的放款統計，仍超過上述統計數據。

以銀行業的授信、投資、資金拆存等三大類的曝險觀察，以授信類減少最多，四月較二○二四年四月減少九九八點六九億，年減近千億元，減幅百分之十五點八；此外，資金拆存規模也減少二四五點七一億，減幅百分之廿八點二六為三大類曝險最高。

金融三業對陸曝險占淨值或可運用資金比率均處於歷史低檔：四月底保險業占可運用資金僅百分之○點一六、證券期貨投信為百分之一點三九、銀行占淨值比百分之十七點二，皆反映金融業對中國市場轉趨保守。

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